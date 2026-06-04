Android auto si sta bloccando da solo: cosa fare per evitare che si scolleghi durante la guida

Gli utenti segnalano che la connessione cade anche senza toccare il telefono o il cavo, suggerendo che il problema non sia legato a hardware o Bluetooth. La criticità emerge soprattutto con le versioni diffuse tra fine aprile e inizio maggio, comprese Android Auto 16.8 e 17.0.

Le interruzioni improvvise interessano funzioni vitali come navigazione, musica e chiamate. Anche dopo aver provato tutte le soluzioni classiche — sostituzione del cavo, cancellazione di cache e dati, riavvio dello smartphone e del sistema multimediale, reinstallazione dell’app e disattivazione della VPN — il problema persiste. Alcuni hanno notato un miglioramento temporaneo modificando le impostazioni di risparmio energetico di Android, ma non si tratta di una soluzione universale.

Gli smartphone più colpiti includono modelli recenti come il Pixel 10A con Android 16, ma la problematica sembra estendersi a diverse marche e dispositivi. Google, pur raccogliendo informazioni sui modelli e versioni coinvolte, non ha ancora rilasciato un aggiornamento risolutivo.

Possibili soluzioni al blocco

Per chi ha bisogno di una stabilità immediata, una via d’uscita consiste nel tornare a una versione precedente di Android Auto. Questo approccio può garantire la continuità della connessione, anche se non rappresenta la soluzione più pratica per tutti. Gli automobilisti dovrebbero inoltre verificare cavi certificati e compatibili, assicurarsi che la connessione USB o wireless sia stabile e ridurre al minimo le interferenze da altre applicazioni in background.

È importante ricordare che anche brevi interruzioni possono compromettere la sicurezza: un distacco improvviso mentre si segue la navigazione o si gestiscono chiamate può distrarre il conducente. È consigliabile configurare Android Auto prima di partire e verificare il corretto funzionamento del sistema con una breve prova di collegamento. Evitare di modificare impostazioni complesse o installare app non necessarie durante il viaggio contribuisce a ridurre il rischio di cadute di connessione.

Il blocco spontaneo di Android Auto richiede attenzione e soluzioni temporanee, come il downgrade dell’app, oltre a una gestione accurata di cavi e impostazioni del dispositivo. Rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali di Google e condividere dati di funzionamento può accelerare l’uscita di un fix definitivo, garantendo un’esperienza di guida sicura e senza interruzioni.