Android cambia il login alle app: addio codici e link email, arriva la verifica automatica

Google sta preparando un cambiamento concreto nel modo in cui ci si registra alle app Android, con un sistema che punta a eliminare codici temporanei e link inviati via email per rendere l’accesso più rapido e lineare.

Chiunque abbia creato almeno una volta un account in un’app conosce bene la scena: si inserisce l’indirizzo email, poi bisogna uscire, aprire la posta, cercare il codice ricevuto o toccare un link di conferma, quindi tornare all’app e completare la procedura. È un passaggio comune, ma spesso lento, scomodo e poco elegante, soprattutto su smartphone. La novità annunciata da Google prova a intervenire proprio qui, semplificando uno dei momenti più noiosi della registrazione.

Come funziona la verifica automatica dell’email

Il nuovo sistema si chiama Verified Email e permette alle app di ottenere un indirizzo email già verificato direttamente dal dispositivo, senza costringere l’utente a recuperare un OTP o un magic link nella casella di posta. In pratica, l’app può chiedere ad Android una credenziale email verificata in modo crittografico, associata all’account Google presente sul telefono.

Per l’utente il vantaggio è immediato: meno passaggi, meno interruzioni e una procedura molto più fluida. Invece di saltare tra app diverse, tutto avviene dentro l’esperienza di registrazione, con un flusso più vicino a quello delle soluzioni moderne basate su passkey e autenticazione integrata. Google prevede anche che, dopo questa fase iniziale, gli sviluppatori possano proporre subito la creazione di una passkey per rendere ancora più semplice l’accesso futuro.

Cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

La differenza si vedrà soprattutto nelle app che richiedono una registrazione veloce. Oggi uno dei motivi per cui molte persone abbandonano un’iscrizione a metà è proprio l’attrito causato dalla verifica via email. Eliminare quel passaggio significa rendere più semplice l’ingresso nei servizi e ridurre il rischio di errori, ritardi o messaggi che finiscono nello spam.

Il sistema può essere utile anche oltre la prima registrazione. Google spiega infatti che questa credenziale verificata può essere usata anche per il recupero dell’account o per la ri-autenticazione in azioni sensibili, come la modifica di alcune impostazioni importanti. In altre parole, non è solo un modo per registrarsi meglio, ma uno strumento che può rendere più ordinata e coerente tutta la gestione dell’identità dentro le app Android.

Chi potrà usarlo e quali sono i limiti

Almeno per ora non sarà una funzione universale. Google indica che il sistema è disponibile per gli account Gmail personali, mentre gli account Workspace o gestiti resteranno legati ai metodi tradizionali. Anche gli account Google creati con indirizzi email non Gmail richiedono più cautela, perché Google non può garantire nel tempo di restare la fonte più affidabile per verificarne il possesso attuale.

C’è però un aspetto interessante sul piano pratico: non servirà per forza uno smartphone appena uscito. La funzione è compatibile con dispositivi da Android 9 in poi, a patto di avere una versione recente di Google Play Services. Questo allarga molto la platea potenziale e rende il cambiamento rilevante non solo per chi compra i modelli più recenti, ma anche per chi usa ancora telefoni di qualche anno fa.

Perché questa novità conta più di quanto sembri

A prima vista può sembrare un dettaglio tecnico per sviluppatori, ma in realtà tocca un punto molto concreto dell’esperienza mobile. Le app cercano da tempo di ridurre l’attrito nelle fasi di accesso, perché è lì che spesso si perde l’utente. Se la registrazione diventa più semplice e più naturale, aumenta la probabilità che venga completata senza abbandoni.

È anche un segnale preciso della direzione presa da Android: meno dipendenza da passaggi esterni, più integrazione del sistema e più strumenti nativi per gestire identità, accessi e sicurezza. Non fa rumore come una nuova interfaccia o una funzione visibile al primo sguardo, ma è proprio da questi cambiamenti silenziosi che passa una parte importante dell’evoluzione quotidiana degli smartphone.