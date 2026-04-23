WhatsApp testa i riassunti AI delle chat non lette: cosa cambia per chi usa l’app ogni giorno

WhatsApp sta testando una nuova funzione basata su intelligenza artificiale che permette di riassumere automaticamente i messaggi non letti, includendo per la prima volta anche più chat insieme per recuperare rapidamente ciò che è successo.

L’idea nasce da un problema molto concreto: le chat accumulate. Tra gruppi, lavoro e conversazioni personali, è sempre più difficile stare al passo con decine o centinaia di messaggi non letti. Proprio per questo Meta sta spingendo su una soluzione che riduce il tempo necessario per capire cosa è successo. La novità, ancora in fase di test nelle versioni beta dell’app, riguarda un’evoluzione delle già note sintesi AI, introdotte inizialmente per le singole chat e ora estese a più conversazioni contemporaneamente.

Come funzionano i riassunti delle chat

Il meccanismo è semplice: invece di aprire ogni conversazione e scorrere decine di messaggi, l’utente potrà selezionare più chat e ottenere un riassunto automatico dei contenuti principali.

L’intelligenza artificiale analizza i messaggi non letti e restituisce una sintesi con i punti più rilevanti, permettendo di capire rapidamente decisioni, aggiornamenti o informazioni importanti senza leggere tutto.

In alcune versioni di test, questa funzione può essere attivata manualmente tramite un pulsante dedicato, mantenendo il controllo sull’utilizzo della funzione AI e senza attivazioni automatiche.

La vera novità: più chat insieme

Il salto più interessante riguarda proprio la gestione di più conversazioni. Fino a oggi, i riassunti erano limitati a una singola chat, mentre ora WhatsApp sta sperimentando un sistema che permette di ottenere una panoramica di più thread contemporaneamente.

Questo significa che, tornando dopo ore o giorni, si potrà recuperare il contesto generale senza aprire ogni chat una per una, una funzione particolarmente utile nei gruppi molto attivi o nelle giornate più intense.

In alcune versioni beta, il sistema consente anche di selezionare manualmente le conversazioni da includere nel riepilogo, rendendo il processo più flessibile e mirato.

Privacy e sicurezza dei dati

Uno dei punti più delicati riguarda la privacy. WhatsApp sta sviluppando queste funzioni utilizzando un sistema chiamato “Private Processing”, progettato per elaborare i dati senza esporre i contenuti delle chat.

In pratica, i messaggi vengono analizzati in un ambiente protetto e il riassunto resta visibile solo all’utente che lo richiede. Nemmeno Meta o WhatsApp possono accedere ai contenuti elaborati, almeno secondo quanto dichiarato dalla piattaforma.

Inoltre, la funzione sarà opzionale e disattivata di default, lasciando agli utenti la scelta se utilizzare o meno questo tipo di automazione.

Perché può cambiare davvero l’uso quotidiano

L’impatto più evidente riguarda il modo in cui si gestiscono le notifiche. Con l’aumento dei messaggi, la difficoltà non è leggerli, ma capire rapidamente cosa è importante.

Una funzione di questo tipo può trasformare WhatsApp da semplice app di messaggistica a strumento più intelligente, capace di filtrare le informazioni e ridurre il tempo speso a scorrere conversazioni.

Resta da capire quanto saranno accurati questi riassunti e quanto gli utenti si fideranno dell’AI per interpretare conversazioni spesso complesse o informali, ma la direzione è chiara: meno lettura manuale e più sintesi automatica per gestire il flusso continuo di messaggi.