Internet mobile, l’Italia corre a due velocità: le regioni dove va meglio e dove resta indietro

La rete mobile italiana è migliorata nel 2025, ma tra una regione e l’altra la differenza può essere enorme.

La media nazionale racconta un Paese più veloce rispetto al 2024, con il download arrivato a 99,96 Mbps e una disponibilità del 5G pari al 25,85%. Ma questi numeri, da soli, rischiano di nascondere il punto più interessante: usare lo smartphone in Valle d’Aosta, Calabria o Trentino-Alto Adige non è la stessa cosa che usarlo in Umbria, Marche o Toscana.

Il quadro mostra una rete che cresce, ma non in modo uniforme. Alcune regioni superano nettamente la media italiana, mentre altre restano sotto soglia e offrono prestazioni più deboli soprattutto in download. Per chi guarda video, lavora in mobilità, usa mappe, cloud, app bancarie o videochiamate, non è una differenza astratta: può voler dire passare da una connessione fluida a un’esperienza molto più lenta.

Dove la rete mobile va meglio

In cima alla classifica c’è la Valle d’Aosta, con 127,9 Mbps in download e una quota 5G del 34,79%, ben sopra la media nazionale. È il dato più forte tra quelli emersi, anche perché unisce velocità elevata e buona presenza della rete di nuova generazione. Molto bene anche la Calabria, che raggiunge 119,3 Mbps, e il Trentino-Alto Adige, fermo comunque a un ottimo 117,2 Mbps.

Sopra la media nazionale si trovano anche Veneto con 110,5 Mbps, Basilicata con 110,4 Mbps, Emilia-Romagna e Liguria, entrambe a 107,3 Mbps. Il dato interessante è che non emerge una semplice divisione Nord-Sud: alcune regioni meridionali fanno meglio di aree tradizionalmente considerate più forti sul piano infrastrutturale.

Dove invece la connessione resta più lenta

Il dato più debole arriva dall’Umbria, che si ferma a 57 Mbps in download, molto distante dalla media italiana. È il valore più basso rilevato e segnala un divario evidente rispetto alle regioni più performanti. Sotto media anche le Marche, con 85,5 Mbps, e la Toscana, con 86 Mbps.

Restano sotto la media nazionale pure Campania a 92,6 Mbps, Lazio a 93,2 Mbps, Sicilia a 93,7 Mbps e Lombardia a 95,1 Mbps. In questi casi non si parla necessariamente di rete scadente, ma di prestazioni inferiori rispetto al quadro nazionale, soprattutto se confrontate con le regioni che superano i 110 o 120 Mbps.

Il 5G cresce, ma resta irregolare

La disponibilità del 5G aumenta, ma anche qui il territorio pesa molto. La Valle d’Aosta arriva al 34,79%, mentre alcune regioni mostrano progressi più marcati rispetto al 2024: Sicilia, Marche e la stessa Valle d’Aosta crescono in modo evidente. Il dato va però letto con cautela, perché vedere l’icona 5G sullo schermo non significa automaticamente avere una rete sempre veloce.

In alcune aree la quota 5G resta più debole o mostra arretramenti, come nel caso di Abruzzo, Liguria e Lazio. Questo conferma che la copertura non dipende solo dalla presenza formale del segnale, ma anche dalla qualità dell’infrastruttura, dalla saturazione delle celle e dalla stabilità della rete nei momenti di maggiore traffico.

Per gli utenti il messaggio è semplice: prima di scegliere una nuova offerta mobile, non basta guardare solo prezzo e giga. Conta molto la copertura reale nella zona in cui si vive, si lavora o ci si sposta più spesso. La rete italiana sta migliorando, ma resta ancora una mappa irregolare, dove la regione e spesso anche la singola area possono cambiare parecchio l’esperienza quotidiana.