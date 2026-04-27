WhatsApp su Windows peggiora: l’app è più lenta e pesante del browser

WhatsApp su Windows è diventato per molti utenti più lento, più pesante e meno piacevole da usare, al punto che la versione Web aperta da browser può risultare spesso più fluida.

Il problema non sembra legato a un semplice bug temporaneo, ma a una scelta tecnica che ha cambiato il modo in cui l’app desktop funziona sui PC.

La vecchia app nativa per Windows era più integrata con il sistema e, in molti casi, più reattiva. La nuova versione usa invece una struttura basata su tecnologie web, simile a una pagina caricata dentro un contenitore desktop. Il risultato è un’app più vicina a WhatsApp Web che a un vero programma pensato per Windows.

Perché l’app Windows sembra più lenta

Il punto centrale è il passaggio a una soluzione basata su WebView2, la tecnologia Microsoft che permette di mostrare contenuti web dentro un’app. È una strada comoda per gli sviluppatori, perché consente di mantenere un’esperienza simile tra browser e desktop, ma può pesare di più su memoria e prestazioni.

Su alcuni PC, soprattutto quelli meno recenti o già pieni di schede aperte, WhatsApp per Windows può risultare più lento all’avvio, meno rapido nel cambio chat e più esigente in termini di RAM. Non tutti noteranno lo stesso peggioramento, ma le lamentele riguardano proprio lag, sincronizzazione meno brillante e sensazione generale di app meno leggera.

Perché WhatsApp Web può funzionare meglio

Usare WhatsApp Web da Chrome, Edge o un altro browser può sembrare una soluzione strana, ma in molti casi ha senso. Se l’app desktop è già una versione web inserita in un contenitore, aprire direttamente il servizio dal browser può evitare uno strato intermedio e sfruttare meglio la gestione delle risorse del browser stesso.

La differenza può vedersi soprattutto su computer dove l’app desktop resta aperta tutto il giorno. Installare WhatsApp Web come collegamento o app da Chrome permette di avere un’icona dedicata, apertura rapida e un’esperienza simile a un’app, ma spesso più stabile e prevedibile rispetto al client Windows.

Non è solo una questione di comodità

C’è anche un tema di sicurezza da non sottovalutare. Su desktop, WhatsApp viene usato spesso per ricevere e aprire file, documenti e allegati. Proprio l’ambiente Windows resta più esposto quando l’utente scarica contenuti sospetti o avvia file ricevuti in chat senza verificarli.

Questo non significa che WhatsApp sia pericoloso di per sé, ma che su PC bisogna essere più prudenti rispetto allo smartphone. Meglio evitare allegati strani, file con estensioni poco chiare e messaggi che invitano ad aprire documenti urgenti o installatori. Una chat familiare o di lavoro può diventare facilmente il canale usato per diffondere malware.

Per chi usa WhatsApp ogni giorno sul computer, la scelta più pratica è provare entrambe le soluzioni. Se l’app desktop è lenta, consuma troppe risorse o perde spesso la sessione, WhatsApp Web dal browser può diventare l’alternativa più sensata. Non è elegante che il browser funzioni meglio dell’app ufficiale, ma oggi per molti utenti è semplicemente la strada più comoda.