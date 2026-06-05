WhatsApp prepara i messaggi di testo visualizzabili una sola volta: cosa cambia per la privacy

WhatsApp prepara i messaggi di testo visualizzabili una sola volta, portando anche nelle chat scritte una funzione già vista con foto, video e vocali.

La novità è emersa oggi, 5 giugno 2026, nell’ultima beta Android analizzata da WaBetaInfo, ma per ora resta nascosta nella versione 2.26.22.7 e non può ancora essere usata nemmeno dai tester. L’obiettivo è rafforzare la privacy e rendere più difficile conservare contenuti delicati: dopo i media a visione unica, WhatsApp sembra quindi pronta a estendere lo stesso meccanismo anche ai messaggi scritti.

Dai media ai testi: WhatsApp porta la “visualizzazione unica” anche nei messaggi scritti

La funzione “visualizza una volta” non è una novità assoluta per WhatsApp. È arrivata nell’estate del 2021 per foto e video, poi a fine 2023 è stata estesa ai messaggi vocali. Ora, secondo quanto trovato da WaBetaInfo, il prossimo passo riguarda i messaggi di testo: quelli usati ogni giorno per inviare codici, indirizzi, dati personali o informazioni di lavoro.

Il funzionamento dovrebbe essere lineare. Chi manda un testo con questa modalità permette al destinatario di leggerlo una sola volta. Dopo l’apertura, il contenuto non resta più disponibile nella chat. È una protezione in più per ridurre la circolazione di informazioni sensibili. Non una barriera assoluta, però: chi riceve potrebbe comunque fotografare lo schermo con un altro dispositivo. È il limite concreto di molte funzioni legate alla privacy, e WhatsApp lo sa.

Invio con pressione prolungata e screenshot bloccati: cosa cambia davvero

Per foto, video e vocali, l’icona con il numero “1” compare prima dell’invio. Per i messaggi di testo visualizzabili una sola volta, invece, la procedura dovrebbe essere diversa. Gli indizi presenti nella beta indicano che l’utente dovrà scrivere il messaggio, tenere premuto il pulsante di invio e poi scegliere l’opzione “invia come visualizzabile una sola volta”. Un passaggio in più, non casuale. WhatsApp sembra voler evitare attivazioni per sbaglio: non basta un tocco distratto, serve una scelta chiara.

La funzione dovrebbe prevedere anche il blocco degli screenshot, già usato per altri contenuti a visione unica. Quando in chat arriverà un testo inviato in questa modalità, il destinatario non dovrebbe poter catturare la schermata con gli strumenti standard del telefono. La linea è la stessa seguita da Meta negli ultimi anni: rendere più difficile salvare o far circolare contenuti pensati per restare temporanei.

Rilascio graduale: prima i beta tester, poi l’app stabile

Al momento non c’è una data ufficiale per l’arrivo dei testi visualizzabili una sola volta su WhatsApp. La funzione è ancora in sviluppo e, come spesso accade, potrebbe essere attivata prima per un gruppo ristretto di beta tester Android, per poi arrivare gradualmente nella versione stabile dell’app. La presenza del codice nella beta 2.26.22.7 indica che i lavori sono partiti, ma non significa che il lancio sia imminente. WhatsApp prova spesso le nuove funzioni per settimane, a volte per mesi, prima di renderle disponibili a tutti.

Chi vuole seguirne l’arrivo potrà controllare gli aggiornamenti dal Google Play Store o, se iscritto al programma beta, attendere l’attivazione lato server. La direzione, però, è chiara: più strumenti per le conversazioni temporanee, senza rendere l’app complicata. E per chi usa WhatsApp per scambi rapidi e riservati, i messaggi di testo a visualizzazione unica potrebbero diventare una delle novità più utili dei prossimi aggiornamenti.