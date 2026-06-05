Gli agenti AI hanno superato gli umani sul web: il nuovo equilibrio del traffico internet

Gli agenti AI hanno superato per la prima volta gli utenti umani nel traffico web globale, segnando un passaggio che racconta quanto internet stia cambiando sotto la spinta dei sistemi automatici.

Il sorpasso è avvenuto mercoledì 4 giugno 2026, secondo i dati diffusi da Cloudflare Radar, e mostra un nuovo equilibrio nella circolazione online. Sempre più pagine vengono visitate, lette e interrogate da agenti AI che agiscono per conto degli utenti, cercando informazioni, confrontando contenuti e automatizzando attività prima svolte manualmente. Per siti, editori e piattaforme, questo significa dover ripensare traffico, valore delle visite e rapporto tra pubblico reale e bot intelligenti.

Il sorpasso visto da Cloudflare: gli agenti AI al 57,4% del traffico globale

A rilanciare il dato su X è stato Matthew Prince, amministratore delegato di Cloudflare, con una frase secca: «È successo prima di quanto pensassi». Prince ha spiegato che si aspettava questo sorpasso verso la fine del 2027, poi aveva anticipato la previsione all’inizio dello stesso anno. Invece, stando alla fotografia pubblicata da Cloudflare Radar, il traffico generato da bot agentici è già salito al 57,4% del totale. Quello riconducibile agli utenti umani è sceso al 42,6%.

Lo stesso Prince, in un altro messaggio, ha ammesso che il numero è «un po’ sporco»: capire con precisione da dove arrivi il traffico internet non è mai semplice. Ma la direzione, ha aggiunto, sembra ormai chiara. Gli agenti AI online non sono più un dettaglio tecnico nei report degli analisti. Sono diventati una parte centrale del modo in cui il web viene consultato. Anche quando, davanti allo schermo, l’utente vede soltanto una risposta breve dentro una chat.

Bot agentici e scraper tradizionali: dove sta la differenza

Il punto non è che i bot siano comparsi oggi, né che solo ora abbiano iniziato a pesare più degli esseri umani. I crawler dei motori di ricerca, gli strumenti di controllo automatico e gli scraper girano sul web da anni. In diversi casi hanno già prodotto più traffico delle persone in carne e ossa. Per molti piccoli siti, del resto, il problema era noto da tempo: troppe visite automatiche, banda consumata senza preavviso, costi di hosting più alti.

La novità riguarda i bot agentici: sistemi legati ai chatbot e agli assistenti di intelligenza artificiale che aprono pagine, raccolgono informazioni e poi restituiscono una risposta all’utente. Quando una persona chiede a un modello AI di trovare un prodotto, spiegare una notizia o riassumere una fonte, dietro le quinte possono partire accessi reali ai siti web. Non è navigazione umana, certo. Ma resta traffico internet. Ed è qui che cambia la scala: gli utenti continuano a leggere, cliccare, commentare e comprare, ma gli agenti AI ormai visitano le pagine con una frequenza superiore.

Anomalie regionali, Dead Internet Theory e il nodo per editori e utenti

I dati di Cloudflare mostrano differenze nette tra un’area e l’altra. In Nord America, i bot arrivano al 68,6% dell’attività, contro il 31,4% degli utenti umani. Nel Midwest statunitense, però, il rapporto si ribalta: gli umani risultano al 54,5%, i bot al 45,5%. Ci sono poi casi estremi, come Gibilterra, dove nelle ore di punta fino al 97% del traffico risulta generato da bot. All’opposto, Cuba e Laos mantengono una quota molto alta di traffico umano: rispettivamente 80,8% e 84,7%.

Questa nuova geografia alimenta anche il dibattito sulla Dead Internet Theory, l’idea secondo cui una fetta crescente dell’attività online sarebbe prodotta da bot e contenuti artificiali. Per anni è rimasta ai margini, quasi una teoria da forum. Ora alcuni dati la rendono meno semplice da liquidare. CNET cita stime secondo cui circa il 40% dei post su Facebook sarebbe generato da bot; Deezer ha comunicato ad aprile che il 44% della nuova musica caricata sulla piattaforma è prodotta con AI; Axios ha indicato nel 52% la quota di articoli online generati da intelligenza artificiale.

Per gli editori digitali, la questione è concreta: se una parte crescente delle visite arriva da sistemi che riassumono contenuti senza portare lettori reali, cambiano metriche, ricavi pubblicitari e rapporto con il pubblico. Per gli utenti, invece, il tema è la fiducia. Capire chi produce, legge e rilancia ciò che appare online diventa sempre più difficile. E il web fatto di persone, commenti imperfetti e ricerche manuali rischia di finire in secondo piano, proprio mentre continua a esistere.