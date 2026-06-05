Instagram Plus debutta: cosa offre l’abbonamento a pagamento di Meta

Instagram Plus arriva in tutto il mondo come nuovo abbonamento opzionale di Meta, pensato per dare agli utenti più controllo sul profilo e qualche strumento extra dentro l’app.

Il servizio è stato lanciato giovedì 4 giugno 2026, costa 3,99 dollari al mese e promette più possibilità di personalizzazione, funzioni aggiuntive e alcuni dati in più sull’attività del profilo. L’annuncio è arrivato con un post ufficiale della piattaforma e con un video di Adam Mosseri, che ha invitato gli utenti a verificare la disponibilità direttamente dal proprio account. Instagram Plus rientra nella nuova linea a pagamento di Meta, insieme a Facebook Plus e WhatsApp Plus.

Prezzo e disponibilità: Instagram Plus parte da 3,99 dollari al mese

Il nuovo abbonamento Instagram Plus parte da 3,99 dollari al mese. Secondo quanto comunicato da Instagram, il servizio è in distribuzione globale dal giorno del lancio, anche se non è detto che compaia subito per tutti. L’opzione dovrebbe apparire nel profilo personale, con tempi che possono cambiare a seconda del Paese, del sistema operativo e del rilascio dell’app.

“Potete iscrivervi già da ora dal vostro profilo”, ha detto Adam Mosseri nel video pubblicato online. Il piano, ha aggiunto, è pensato per chi vuole “più controllo, insight più approfonditi e funzioni premium”. Resta comunque una scelta facoltativa: chi non paga continuerà a usare Instagram senza costi, almeno con le funzioni già disponibili finora.

Le 11 funzioni incluse: Storie più lunghe, Super Hearts, analytics e profilo personalizzato

Le novità di Instagram Plus sono undici e toccano soprattutto Storie, dati di visualizzazione e aspetto del profilo. Per la condivisione, gli abbonati potranno dare più visibilità alle proprie Storie tra gli amici, usare i nuovi Super Hearts — cuori animati pensati per reazioni più evidenti — e creare pubblici diversi a cui mostrare contenuti specifici. Non solo “Amici più stretti”, quindi, ma gruppi più flessibili. Tra le funzioni più attese c’è anche la durata estesa delle Storie a 48 ore, il doppio rispetto alle 24 ore degli account gratuiti.

Per chi segue con attenzione i numeri, arrivano strumenti di analytics più ricchi: si potrà vedere quante volte una Storia è stata rivista, cercare tra gli utenti che l’hanno visualizzata e guardare anteprime senza dover reagire. Poi c’è la parte più estetica. Gli abbonati potranno scegliere un’icona personalizzata dell’app, cambiare il font della bio, fissare fino a sei post in alto nel profilo — oggi il limite gratuito è più basso — e pubblicare contenuti direttamente sul profilo o negli highlight senza farli comparire nel feed degli amici.

La promessa di Meta: Instagram gratis non cambia, ma arrivano nuove funzioni premium

Il passaggio più sensibile, per Meta, è quello sul rapporto tra versione gratuita e abbonamento. Mosseri ha assicurato che Instagram gratis non cambia. Una precisazione tutt’altro che secondaria, dopo anni di discussioni su pubblicità, algoritmi e modelli di guadagno delle piattaforme social. In sostanza, Instagram Plus non dovrebbe togliere strumenti a chi non paga, ma aggiungere un livello in più per chi vuole gestire meglio visibilità, dati e profilo.

Instagram ha anche anticipato l’arrivo di altre funzioni premium nei prossimi mesi, senza indicare date precise. La linea, per ora, è chiara: portare una parte degli utenti più attivi, creator compresi, dentro un servizio a pagamento ricorrente. Una strada già vista in altri servizi digitali, ma che su Instagram potrebbe incidere sulle abitudini quotidiane di milioni di persone.