Google testa in Chrome una barra di ricerca flottante con AI: il browser potrebbe non aprirsi più

Google sta sperimentando in Chrome Canary una barra di ricerca flottante per desktop, pensata per rendere più rapido l’accesso al web e agli strumenti di intelligenza artificiale.

La funzione, richiamabile dalla tastiera, permetterebbe di avviare una ricerca o usare servizi AI senza aprire prima una finestra completa del browser. È una novità ancora in fase sperimentale, quindi tempi e disponibilità restano incerti, ma il senso è chiaro: trasformare Chrome in un punto di accesso più immediato, capace di comparire sopra le altre attività e accompagnare l’utente anche fuori dalla navigazione tradizionale.

Come funziona la barra flottante richiamabile da tastiera

Secondo quanto riportato da Windows Report e già segnalato dal tipster Leopeva64, la nuova funzione di Google Chrome si presenta come un piccolo pannello al centro dello schermo. Su Windows si attiva con la scorciatoia Ctrl + Shift + Spazio. Non compare una normale finestra del browser: si apre invece una casella compatta, in stile launcher, che ricorda Spotlight su macOS o PowerToys Run su Windows.

Il meccanismo è semplice: si scrive una domanda, si avvia la ricerca e si accede ai servizi di Google con meno passaggi rispetto al solito giro, cioè aprire Chrome, cliccare sulla barra degli indirizzi e aspettare la pagina dei risultati. Per ora, stando alle schermate circolate, si tratta di un’interfaccia nascosta dietro un flag per sviluppatori. Una prova da laboratorio, insomma. Ma il messaggio è evidente: Google Search potrebbe avvicinarsi sempre di più al sistema operativo, e un po’ meno al browser come lo conosciamo oggi.

AI Mode, file e immagini: cosa c’è dentro il prototipo

La parte più interessante riguarda l’arrivo diretto di AI Mode, la modalità con cui Google sta portando funzioni di AI generativa nella ricerca. Nella barra flottante, secondo le ricostruzioni disponibili, l’utente non dovrebbe limitarsi a digitare una domanda. Un pulsante “+” permetterebbe anche di caricare file e immagini, da analizzare o usare come punto di partenza per una richiesta. Nello stesso pannello comparirebbero anche strumenti per la generazione di immagini AI, senza passare da una scheda tradizionale di Chrome.

È un cambio di passo non da poco. La ricerca non sarebbe più soltanto una pagina con una lista di risultati, ma una sorta di pannello unico: chiedi informazioni, alleghi un documento, carichi una foto, generi contenuti. Tutto nello stesso spazio. Microsoft aveva già provato una strada simile con Edge, ma la mossa di Google sembra seguire una linea precisa: portare l’intelligenza artificiale in ogni accesso ai suoi servizi.

Perché il test in Chrome Canary non significa lancio sicuro

Serve però cautela. Chrome Canary è la versione più instabile e sperimentale del browser, usata da sviluppatori e utenti esperti per provare funzioni ancora acerbe. Molte novità viste lì cambiano forma, vengono rimandate o spariscono prima di arrivare nella versione stabile di Chrome. Al momento Google non ha annunciato una data di uscita e non ha confermato che la barra di ricerca flottante con AI sarà davvero distribuita al pubblico.

Se il progetto dovesse andare avanti, le scorciatoie sarebbero Ctrl + Shift + Spazio su Windows e Linux, e Cmd + Shift + Spazio su macOS. Ma il punto resta proprio questo: “se”. Per ora il prototipo indica soprattutto una direzione, cioè una ricerca più rapida, meno legata alla finestra del browser e sempre più intrecciata con gli strumenti di intelligenza artificiale che Google sta spingendo nel proprio ecosistema.