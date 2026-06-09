Il Sistema Solare che conosciamo oggi, con i suoi quattro pianeti giganti ben distanziati e le orbite relativamente stabili, potrebbe non essere quello che esisteva nella sua versione originale. Una nuova ipotesi scientifica, supportata da simulazioni al supercomputer, propone che nelle prime fasi caotiche del nostro sistema planetario ci fosse un quinto gigante, destinato però a non restarci per sempre. Prima di sparire nel vuoto interstellare, questo mondo avrebbe contribuito a sistemare le orbite degli altri pianeti, lasciando una traccia indiretta che ancora oggi si legge nel cielo. La traccia si chiama lune irregolari di Urano, e capire come siano sopravvissute al tumulto primordiale è uno dei rompicapi che questa ipotesi contribuisce a risolvere.

Il mistero delle lune irregolari

Le lune irregolari sono qualcosa di molto diverso dalla nostra Luna, ordinata e allineata in un’orbita quasi perfetta. Si muovono lungo traiettorie inclinate, allungate, a volte in direzione opposta rispetto alla rotazione del loro pianeta. Sia Urano sia Giove ne portano con sé un numero notevole, e la spiegazione tradizionale le classifica come oggetti catturati: frammenti, asteroidi o detriti vaganti finiti nel campo gravitazionale di un gigante e rimasti intrappolati. Il problema è che trattenere così tanti corpi in orbita stabile non è affatto banale, specialmente in un Sistema Solare primordiale dove tutto si muoveva e si scontrava. I modelli classici faticano a replicare questa caratteristica con le quattro masse planetarie che conosciamo.

Le simulazioni: il quinto gigante cambia tutto

Questo è il punto in cui le nuove simulazioni offrono una prospettiva diversa. Quando gli scienziati hanno aggiunto un quinto pianeta gigante ai calcoli, la probabilità che corpi come Giove e Urano finissero per accumulare e conservare le loro lune irregolari è aumentata in modo significativo. Un gigante in più nel sistema significa interazioni gravitazionali più intense, incontri ravvicinati tra pianeti più frequenti, e un contesto complessivo che favorisce sia la cattura di corpi vaganti sia la loro permanenza a lungo termine. I modelli con cinque pianeti replicano meglio la distribuzione delle lune irregolari che oggi gli astronomi osservano realmente nel cielo.

La grande instabilità: una danza pericolosa

L’idea di fondo si inserisce nella cosiddetta fase di instabilità del Sistema Solare, un periodo primordiale in cui i grandi pianeti non si trovavano nelle posizioni attuali. Si muovevano, si avvicinavano, si influenzavano reciprocamente con forze gravitazionali enormi, in un processo descritto dai ricercatori come una danza pericolosa. Urano è il pianeta che rende questa ricostruzione particolarmente urgente: la sua inclinazione anomala, l’asse ruotato quasi novanta gradi rispetto al piano orbitale, è già di per sé difficile da spiegare con i modelli convenzionali. Spiegare anche la sopravvivenza delle sue lune irregolari senza ricorrere a meccanismi troppo improbabili è qualcosa che le simulazioni con il gigante aggiuntivo riescono a fare meglio di qualsiasi scenario alternativo finora proposto.

Un mondo orfano tra le stelle

Il destino del quinto pianeta, secondo questa ipotesi, è stato quello di tutti gli oggetti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato: durante uno degli incontri ravvicinati con gli altri giganti, sarebbe stato letteralmente sbalzato fuori dal Sistema Solare, trasformato in un pianeta orfano che da miliardi di anni viaggia nello spazio interstellare senza una stella a illuminarlo. Prima di sparire, però, avrebbe dato forma definitiva al Sistema Solare che abitiamo, contribuendo a portare i quattro giganti rimasti nelle orbite in cui si trovano oggi. Trovarlo, ammesso che esista davvero, sarebbe un’impresa straordinaria: i pianeti orfani sono quasi impossibili da individuare nel buio tra le stelle. Ma la sua eventuale presenza nel passato spiegherebbe, in modo più coerente di qualsiasi altra ipotesi disponibile, parecchio di quello che oggi gli astronomi faticano a mettere insieme.