Non ci sarà alcun Windows 12, Microsoft punta su un 'nuovo' sistema operativo

Per anni l’attesa di Windows 12 ha alimentato speculazioni, roadmap non ufficiali e aspettative nei forum di tutto il mondo. Sembrava questione di tempo: dopo Windows 11, un nuovo sistema operativo con un nuovo numero sarebbe arrivato. Non è andata così. Il successore di Windows 11, almeno nella forma che molti immaginavano, non esiste. Al suo posto c’è qualcosa di diverso — e per certi versi più ambizioso: si chiama Windows K2, è nato nella seconda metà del 2025 ed è il piano con cui Microsoft intende riparare tutti i danni accumulati in anni di gestione caotica del suo sistema operativo più diffuso.

Perché Windows 12 non si farà e cosa è andato storto con Windows 11

La svolta è arrivata con il cambio di leadership: quando Panos Panay — l’uomo che aveva promesso Windows 12 — ha lasciato Microsoft per guidare il business dell’elettronica di consumo di Amazon, il suo successore Pavan Davuluri ha ereditato un sistema in difficoltà e ha deciso di affrontare il problema alla radice. Le critiche a Windows 11 si erano accumulate fino a diventare imbarazzanti: Dave Plummer, ex ingegnere Microsoft, aveva dichiarato pubblicamente che Windows 11 “fa schifo” e aveva chiesto l’introduzione di una modalità professionale; Gergely Orosz, altra figura di spicco dell’ex universo Microsoft, aveva documentato il malcontento diffuso tra gli sviluppatori. Il problema principale era strutturale: per anni la priorità era stata rilasciare nuove funzionalità rapidamente, sacrificando stabilità, coerenza dell’interfaccia e qualità percepita. Il risultato è un sistema dove elementi moderni convivono con componenti legacy che risalgono a decenni fa, e dove in diversi scenari Windows 10 risulta ancora più reattivo di Windows 11 su hardware identico.

Cos’è Windows K2: una linea guida, non una versione

Il punto più importante da capire su Windows K2 è che non è un aggiornamento né una futura versione numerata del sistema operativo: è una linea guida di sviluppo che influenzerà tutte le release future, con un orizzonte temporale compreso tra il 2026 e il 2027. La novità sostanziale è nel metodo: le nuove funzionalità non potranno più arrivare nelle build pubbliche di Windows 11 senza aver superato una soglia qualitativa significativamente più alta rispetto al passato. Niente più funzioni rilasciate a metà, niente più regressioni introdotte da aggiornamenti frettolosi. La telemetria e i feedback del programma Windows Insider non serviranno più solo a individuare bug, ma guideranno decisioni progettuali più ampie. Alcuni miglioramenti sono già visibili nelle build Insider attualmente in distribuzione; altri arriveranno progressivamente.

Prestazioni: Esplora file, gaming e meno consumi in idle

Sul fronte delle prestazioni — uno dei punti più dolenti di Windows 11 — il progetto K2 lavora su più livelli contemporaneamente. Esplora file riceverà ottimizzazioni profonde: navigazione più fluida, tempi di caricamento ridotti e una nuova ricerca istantanea basata su un sistema di indicizzazione più efficiente, con l’obiettivo specifico di eliminare le operazioni sincrone che bloccano l’interfaccia durante le ricerche. Sul versante gaming, Microsoft si è ispirata a quanto fatto da Valve con SteamOS, riducendo l’overhead del sistema e migliorando la gestione delle risorse su hardware equivalente. Windows 11 tende a consumare risorse anche in modalità idle — quando il PC non è in uso — e K2 punta a ridurre sensibilmente l’utilizzo di memoria e il footprint complessivo, con benefici sia sui dispositivi entry-level sia sulle macchine più potenti.

Aggiornamenti meno invasivi: addio ai riavvii continui

Un altro intervento riguarda il meccanismo degli aggiornamenti. I riavvii del sistema saranno ridotti al minimo indispensabile: alcune correzioni — come i driver audio e video — verranno applicate solo al successivo riavvio anziché interrompere il lavoro in corso, grazie a un maggiore isolamento dei componenti all’interno di Windows Update. Per chi usa il PC per lavoro e si è abituato a rimandare indefinitamente i riavvii, è una delle novità più concrete e immediate.

Interfaccia: WinUI 3, menu Start riscritto e barra ridimensionabile

La frammentazione dell’interfaccia è forse il problema più visibile di Windows 11: menu con stili diversi, pannelli con layout incoerenti, finestre di dialogo che sembrano provenire da tre epoche diverse di Windows. K2 affronta il tema spingendo sull’adozione di WinUI 3 come framework principale per tutta l’interfaccia. Il cambiamento più rilevante è il nuovo System Compositor, pensato per ridurre latenza e consumo di memoria: il risultato pratico è che menu Start, barra delle applicazioni e finestre dovrebbero rimanere reattivi anche sotto carico elevato. Il menu Start in particolare è in fase di riscrittura completa e i portavoce Microsoft lo descrivono come fino al 60% più veloce, con maggiore personalizzazione e meno rigidità. Torna anche una funzione molto richiesta dagli utenti: la possibilità di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni. La transizione completa a WinUI 3 non sarà immediata — componenti storici come il Pannello di controllo richiedono una migrazione complessa — ma la direzione è tracciata.

Cosa cambia per gli utenti

Windows K2 non richiede di installare nulla di nuovo né di aspettare un sistema operativo con un numero diverso. I miglioramenti arriveranno attraverso i normali aggiornamenti di Windows 11 nel corso del 2026 e del 2027 — una scelta che ha il vantaggio di non richiedere una migrazione forzata, ma che richiede pazienza. Microsoft ha scelto la strada più difficile: non un colpo di scena con un nuovo sistema operativo, ma una ricostruzione progressiva e metodica di quello esistente. È un segnale di maturità, o almeno di realismo: un Windows 12 lanciato con gli stessi difetti strutturali di Windows 11 non avrebbe risolto nulla.