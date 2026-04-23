WhatsApp elimina gli avatar: stop alla creazione e rimozione dai profili

WhatsApp ha iniziato a spegnere la funzione degli avatar, bloccando la creazione di nuovi personaggi personalizzati e avviando la rimozione di quelli già collegati ai profili degli utenti.

Per chi aveva scelto di usare un volto stilizzato al posto della classica immagine account, il cambiamento è concreto. La funzione esce gradualmente di scena e lascia spazio a un’interfaccia più essenziale, con meno elementi decorativi e più attenzione agli strumenti che incidono davvero sull’uso quotidiano di WhatsApp. Non è una rivoluzione visibile come un nuovo design generale, ma è comunque una modifica che tocca una parte dell’esperienza rimasta attiva negli ultimi anni.

Non si possono più creare nuovi avatar

Il primo passaggio è già chiaro: WhatsApp ha fermato la creazione di nuovi avatar. Chi non ne aveva mai impostato uno non può più farlo, mentre chi lo aveva già creato entra in una fase intermedia in cui la funzione resta presente solo in parte. È il segnale più evidente di una dismissione ormai avviata.

Anche la possibilità di intervenire sull’aspetto del proprio personaggio è destinata a sparire. Questo significa niente più cambi di capelli, abiti, colori o dettagli estetici. L’avatar esistente resta legato all’ultima versione salvata e perde quella componente di personalizzazione continua che aveva accompagnato il lancio della funzione.

Gli sticker restano, ma in forma limitata

La parte che sopravvive, almeno per ora, è quella degli sticker generati dall’avatar. Chi li aveva già disponibili potrà continuare a usarli nelle chat e nei canali, senza però poterli aggiornare o adattare a un nuovo look. In pratica restano come archivio legato a una funzione che, nel frattempo, viene smontata pezzo dopo pezzo.

È una soluzione di transizione che evita una sparizione immediata di tutto il materiale già creato, ma che allo stesso tempo conferma la direzione presa da Meta. La funzione non viene rilanciata né ampliata: viene semplicemente accompagnata verso l’uscita, lasciando attivo solo quello che è già stato prodotto in passato.

Perché WhatsApp sta facendo pulizia

Dietro questa scelta c’è probabilmente una revisione delle priorità. Nel tempo gli avatar non sono diventati un elemento centrale dell’app, né uno strumento davvero decisivo nella comunicazione di tutti i giorni. Per molti utenti sono rimasti una funzione curiosa, utile magari per qualche sticker, ma mai davvero indispensabile.

Rimuoverli significa alleggerire i menu, ridurre le opzioni poco usate e riportare l’attenzione sulle aree che contano di più: messaggi, chiamate, aggiornamenti di stato, privacy e strumenti pratici. È una logica sempre più comune nelle piattaforme digitali, che provano a semplificare dove certe aggiunte non hanno prodotto un uso stabile nel tempo.

Un’app più semplice, ma anche più selettiva

La fine degli avatar si inserisce in una fase in cui WhatsApp sta ridefinendo diverse parti della propria esperienza. Da un lato c’è la tendenza a snellire alcune funzioni meno usate, dall’altro emergono segnali di una piattaforma che vuole distinguere meglio tra uso standard e servizi aggiuntivi. È una transizione che riguarda non solo l’estetica, ma anche il futuro posizionamento dell’app nel mercato della messaggistica.

Per molti utenti cambierà poco nell’uso pratico di ogni giorno. Chi però aveva scelto gli avatar come forma di rappresentazione alternativa perderà uno spazio di espressione che, pur restando secondario, aveva trovato una sua piccola utilità. Ed è anche da dettagli come questo che si capisce come le app più usate continuino a cambiare, togliendo ciò che non regge abbastanza a lungo dentro le abitudini del pubblico.