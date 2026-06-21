Android ha deciso di semplificare WhatsApp: cosa cambia alle chat

Con l’arrivo del nuovo aggiornamento dei Google Play Services versione 26.23, il sistema operativo di Google introduce una novità che, pur non essendo rivoluzionaria, modifica in modo significativo la gestione dei backup delle chat.
Con l’arrivo del nuovo aggiornamento dei Google Play Services versione 26.23, il sistema operativo di Google introduce una novità che, pur non essendo rivoluzionaria, modifica in modo significativo la gestione dei backup delle chat.
Silvia Dalia
Pubblicato il 21 giu 2026
Android ha deciso di semplificare WhatsApp: cosa cambia alle chat

L’obiettivo è chiaro: rendere più semplice e centralizzato il controllo dei dati legati a WhatsApp, riducendo i passaggi necessari per configurare salvataggi e ripristini.

Backup WhatsApp più accessibile direttamente da Android

Fino a oggi, per gestire il backup delle conversazioni era necessario entrare all’interno di WhatsApp, navigare tra le impostazioni dell’app e accedere a menu separati dedicati a chat e archiviazione. Con il nuovo aggiornamento, Google sta introducendo una sezione dedicata direttamente nelle impostazioni di sistema di Android.

WhatsApp come funziona l’aggiornamento di Android – Webnews.it

Questo cambiamento sposta il controllo del backup fuori dall’app e lo integra nel sistema operativo, rendendo la gestione più immediata e intuitiva per l’utente.

Secondo le informazioni tecniche disponibili , la nuova area dovrebbe permettere di gestire in modo centralizzato:

  • scelta dell’account cloud collegato
  • impostazione della frequenza dei backup
  • selezione dei dati inclusi nelle copie di sicurezza

Dal punto di vista dell’utente, le chat non cambiano nella struttura, ma cambia il modo in cui vengono salvate e ripristinate. La nuova integrazione in Android permetterà di:

  • selezionare più facilmente l’account Google di riferimento
  • configurare la frequenza dei salvataggi automatici
  • decidere se includere foto e video nei backup
  • scegliere tra Wi-Fi o rete dati mobile

Il risultato è una gestione meno frammentata e più rapida.

Una strategia di integrazione più ampia

La novità non riguarda solo WhatsApp. L’aggiornamento dei servizi Google introduce anche miglioramenti alla sincronizzazione dei contatti e una revisione della cronologia delle transazioni di Google Wallet, segnando una direzione precisa: centralizzare sempre più la gestione dei dati personali direttamente nel sistema operativo.

Come spesso accade con gli aggiornamenti dei Google Play Services, la distribuzione sarà progressiva. Non tutti i dispositivi riceveranno subito la nuova funzione, ma nel giro di pochi giorni o settimane la novità sarà estesa a un numero crescente di smartphone compatibili.

La semplificazione del backup di WhatsApp rappresenta un passo verso una maggiore integrazione tra app e sistema operativo. Non si tratta di una rivoluzione visibile nell’uso quotidiano, ma di un miglioramento strutturale che punta a rendere più semplice, rapido e intuitivo il controllo dei dati. In un ecosistema sempre più complesso, anche interventi apparentemente piccoli possono incidere in modo concreto sull’esperienza degli utenti.

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