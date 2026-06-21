Android ha deciso di semplificare WhatsApp: cosa cambia alle chat

L’obiettivo è chiaro: rendere più semplice e centralizzato il controllo dei dati legati a WhatsApp, riducendo i passaggi necessari per configurare salvataggi e ripristini.
Backup WhatsApp più accessibile direttamente da Android
Fino a oggi, per gestire il backup delle conversazioni era necessario entrare all’interno di WhatsApp, navigare tra le impostazioni dell’app e accedere a menu separati dedicati a chat e archiviazione. Con il nuovo aggiornamento, Google sta introducendo una sezione dedicata direttamente nelle impostazioni di sistema di Android.
Questo cambiamento sposta il controllo del backup fuori dall’app e lo integra nel sistema operativo, rendendo la gestione più immediata e intuitiva per l’utente.
Secondo le informazioni tecniche disponibili , la nuova area dovrebbe permettere di gestire in modo centralizzato:
- scelta dell’account cloud collegato
- impostazione della frequenza dei backup
- selezione dei dati inclusi nelle copie di sicurezza
Dal punto di vista dell’utente, le chat non cambiano nella struttura, ma cambia il modo in cui vengono salvate e ripristinate. La nuova integrazione in Android permetterà di:
- selezionare più facilmente l’account Google di riferimento
- configurare la frequenza dei salvataggi automatici
- decidere se includere foto e video nei backup
- scegliere tra Wi-Fi o rete dati mobile
Il risultato è una gestione meno frammentata e più rapida.
Una strategia di integrazione più ampia
La novità non riguarda solo WhatsApp. L’aggiornamento dei servizi Google introduce anche miglioramenti alla sincronizzazione dei contatti e una revisione della cronologia delle transazioni di Google Wallet, segnando una direzione precisa: centralizzare sempre più la gestione dei dati personali direttamente nel sistema operativo.
Come spesso accade con gli aggiornamenti dei Google Play Services, la distribuzione sarà progressiva. Non tutti i dispositivi riceveranno subito la nuova funzione, ma nel giro di pochi giorni o settimane la novità sarà estesa a un numero crescente di smartphone compatibili.
La semplificazione del backup di WhatsApp rappresenta un passo verso una maggiore integrazione tra app e sistema operativo. Non si tratta di una rivoluzione visibile nell’uso quotidiano, ma di un miglioramento strutturale che punta a rendere più semplice, rapido e intuitivo il controllo dei dati. In un ecosistema sempre più complesso, anche interventi apparentemente piccoli possono incidere in modo concreto sull’esperienza degli utenti.