Instagram, come attivare (semplicemente) la modalità glitter e a cosa serve

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di una versione più leggera e semplificata dell’esperienza social su Instagram, pensata per rendere l’utilizzo dell’app più fluido, veloce e meno “pesante” in termini di consumo di dati e risorse.

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di una versione più leggera e semplificata dell’esperienza social su Instagram, pensata per rendere l’utilizzo dell’app più fluido, veloce e meno “pesante” in termini di consumo di dati e risorse.