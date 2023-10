Antivirus in tempo reale e VPN illimitata a meno di 3 €/mese con Kaspersky

Kaspersky Premium è la soluzione giusta per massimizare la sicurezza quando si accede a Internet. Il pacchetto “tutto incluso” di Kaspersky, infatti, mette a disposizione un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche. Per gli utenti c’è anche una VPN illimitata, ideale per realizzare una connessione davvero sicura e privata.

Grazie all’offerta in corso i questo momento, Kaspersky Premium costa 34,99 euro per un anno. Con una spesa inferiore ai 3 euro al mese, quindi, è possibile ottenere un anno di protezione massima, con un accesso davvero sicuro a Internet. La protezione per 3 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS) comporta una spesa di 38,99 euro mentre per 5 dispositivi il costo è di 42,99 euro.

Per accedere alla promozione è possibile visitare il sito ufficiale di Kaspersky.

Antivirus e VPN con Kaspersky Premium: è la soluzione giusta

Il pacchetto proposto da Kaspersky è ricco di funzionalità. C’è l’antivirus, per il rilevamento e il blocco in tempo reale del software malevolo, a cui si affianca la VPN, per una connessione illimitata tramite rete protetta.

In più, Kaspersky mette a disposizione strumenti aggiuntivi come il monitoraggio delle fughe di dati (che permette di scoprire in anticipo se il database di un sito web dove sono salvate le proprie informazioni è stato violato) e il Password Manager.

Kaspersky Premium costa ora 34,99 euro per un anno, garantendo una protezione completa per un dispositivo (antivirus e VPN oltre a tutti gli altri servizi sono inclusi). Aggiungendo 4 euro è possibile estendere la protezione a 3 dispositivi mentre con 8 euro in più la protezione è per 5 dispositivi.

Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

