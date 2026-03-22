App IO e IT-Wallet, svolta storica dal 2027: l'ha deciso il Governo

A partire dal 2027, per quanto riguarda l’app IO e IT-Wallet, è da considerare effettivamente una svolta veramente storica.

Dal 2027 il portafoglio non sarà più quello che porti in tasca. Sarà nello smartphone. E dentro ci finirà quasi tutto: documenti personali, certificati, tessere, autorizzazioni. Non è un progetto teorico, è una direzione già fissata.

Il Governo ha messo nero su bianco il percorso con un DPCM firmato a febbraio 2026. Da lì parte una trasformazione che riguarda direttamente la vita quotidiana, non solo la burocrazia.

Cosa cambia davvero con IT-Wallet

L’idea è semplice solo in apparenza. Con IT-Wallet integrato nell’app IO, i documenti non saranno più copie digitali “di comodo”, ma versioni ufficiali, validate direttamente da chi li emette. Questo significa che un certificato, una patente o un titolo di studio presenti nello smartphone avranno lo stesso valore di quelli cartacei.

Non serve più stampare, portare fotocopie, fare file per ottenere duplicati. Il documento è già lì. E può essere usato senza ulteriori passaggi, almeno nelle intenzioni del sistema.

La struttura sarà doppia. Da una parte il wallet pubblico dentro l’app IO, dall’altra eventuali soluzioni private, purché rispettino gli standard fissati dallo Stato. Non sarà quindi un sistema chiuso, ma regolato.

Perché si accelera proprio adesso

La digitalizzazione dei documenti non è una novità. Ma finora è rimasta a metà. Troppi passaggi, troppe verifiche, poca integrazione tra enti diversi.

Con IT-Wallet si prova a superare questo limite. Il punto non è solo avere il documento sul telefono, ma fare in modo che sia immediatamente riconosciuto e accettato ovunque, senza controlli aggiuntivi.

Il passaggio chiave è proprio questo: la validazione all’origine. Se il documento viene certificato direttamente dall’amministrazione che lo rilascia, non serve più verificarlo ogni volta. È già valido.

L’impatto è più concreto di quanto sembri. Pensiamo a situazioni semplici. Un controllo, una pratica amministrativa, un accesso a un servizio pubblico. Tutto passa dallo smartphone.

Non significa che il cartaceo sparirà subito. Continuerà a esistere. Ma diventerà secondario. Chi usa il digitale avrà un percorso più rapido.

Cambia anche il rapporto con la pubblica amministrazione. Meno sportelli, meno appuntamenti, meno documenti da recuperare ogni volta. Almeno sulla carta.

Il nodo dell’accesso per tutti

Non tutti però sono nelle stesse condizioni. E qui entra una delle novità meno discusse. Dal 15 ottobre 2026 sarà possibile delegare un’altra persona per usare i servizi digitali della pubblica amministrazione.

È una misura pensata per chi ha difficoltà con la tecnologia. Over 65, ma non solo. Anche chi non usa abitualmente smartphone o computer.

La delega non è un dettaglio. Serve a evitare che la digitalizzazione crei esclusione. Ma resta da capire quanto sarà semplice da gestire nella pratica.

Il sistema promette semplificazione, ma richiede fiducia. Tutti i documenti concentrati in un unico spazio digitale pongono anche questioni legate alla sicurezza e alla gestione dei dati.

C’è poi il tema dell’uniformità. Le amministrazioni dovranno adattarsi. Non basta che il documento esista, deve essere accettato ovunque. E questo richiede tempo, coordinamento, aggiornamenti tecnici. Il calendario è fissato: piena operatività entro febbraio 2027. Ma tra teoria e uso quotidiano c’è sempre una distanza.