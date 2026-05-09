Digitale terrestre, a Maggio cambiano tutti i canali TV: la nuova lista aggiornata

Nuovo aggiornamento per il digitale terrestre italiano. Da inizio maggio 2026 diversi utenti hanno iniziato a notare variazioni nella numerazione dei canali e nella disposizione delle emittenti all’interno della lista TV.

Le modifiche riguardano sia i canali nazionali sia alcune emittenti locali, con nuovi inserimenti, spostamenti e versioni HD che stanno progressivamente sostituendo quelle standard.

Le segnalazioni arrivate nelle ultime ore confermano infatti che dal 5 maggio 2026 è attiva una nuova configurazione LCN, cioè la numerazione automatica utilizzata da televisori e decoder per ordinare i canali.

Cosa cambia nella lista del digitale terrestre

Le principali reti generaliste restano nelle posizioni storiche, ma continuano gli aggiornamenti legati all’alta definizione e ai canali provvisori.

Ai primi posti rimangono Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3, Rete4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD, mentre prosegue il consolidamento delle versioni HD anche per molti altri canali nazionali.

Nella fascia dei primi 100 numeri si trovano ancora TV8, NOVE, Real Time, DMAX, Focus, Giallo, Food Network e le principali reti dedicate a informazione, bambini e intrattenimento.

Continuano però anche i conflitti di numerazione per alcuni canali Rai, con doppie assegnazioni che coinvolgono reti come Rai 4, Rai Premium e Rai News 24.

Uno degli aspetti più evidenti dell’aggiornamento riguarda proprio la crescita dei canali in alta definizione. Sempre più emittenti stanno infatti abbandonando le vecchie versioni SD per spingere sulle trasmissioni HD e 4K.

Resta disponibile anche Rai 4K al canale 101, mentre nella fascia 500 continuano a comparire molte versioni duplicate in alta definizione delle reti principali.

Oltre ai classici canali generalisti, la lista aggiornata include decine di emittenti dedicate a sport, televendite, musica, news, cucina, viaggi e contenuti per bambini.

Tra le numerazioni più alte continuano ad apparire anche molte reti meno note o regionali. Alcune sono dedicate esclusivamente allo shopping televisivo, altre propongono contenuti musicali, religiosi o informativi.

Non mancano inoltre canali test, promozionali e servizi on demand, che vengono spesso utilizzati per aggiornamenti tecnici o per future attivazioni.

Anche il comparto radiofonico via TV continua ad ampliarsi, con numerose emittenti disponibili direttamente dal telecomando, comprese le reti Rai Radio, RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105 e Virgin Radio.

Perché molti canali spariscono o cambiano posizione

Quando viene aggiornata la numerazione LCN, può succedere che alcuni canali sembrino spariti oppure compaiano improvvisamente in posizioni diverse rispetto al passato.

Nella maggior parte dei casi il problema si risolve semplicemente effettuando una nuova ricerca automatica dei canali direttamente dal televisore o dal decoder.

Le modifiche dipendono spesso da aggiornamenti tecnici, cambi di multiplex oppure passaggi alle nuove codifiche video utilizzate dal digitale terrestre.

Il consiglio per non perdere i canali

Con gli aggiornamenti continui del digitale terrestre, mantenere la lista aggiornata sta diventando sempre più importante.

Molti utenti continuano infatti a utilizzare liste vecchie di mesi senza accorgersi che diversi canali HD o nuove emittenti sono già disponibili.

Ed è proprio per questo che, soprattutto dopo gli aggiornamenti di maggio 2026, conviene avviare una nuova scansione automatica dei canali: in molti casi bastano pochi minuti per ritrovare reti sparite, migliorare la qualità video e accedere alle nuove numerazioni appena attivate.