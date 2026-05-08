Condizionatore, da quando conosco questo trucco, spendo la metà di bolletta: cambia tutto con la prima accensione

Con le temperature che iniziano a salire molte famiglie stanno riaccendendo il condizionatore dopo mesi di inutilizzo. Ed è durante la prima accensione stagionale che si commettono gli errori che incidono maggiormente sui consumi estivi.

Il problema è che spesso si pensa che il climatizzatore consumi tanto “per forza”. In realtà, secondo le indicazioni dell’ENEA, gran parte degli sprechi dipende da impostazioni sbagliate e cattive abitudini domestiche.

Il primo errore che fa aumentare subito la bolletta

La situazione più comune è sempre la stessa: fuori fa caldo e il termostato viene abbassato immediatamente a 18 o 20 gradi.

Il condizionatore viene costretto a lavorare alla massima potenza per molte ore consecutive, senza raffreddare più velocemente l’ambiente.

Secondo l’ENEA, la temperatura ideale dovrebbe restare attorno ai 26-28°C, mantenendo una differenza limitata rispetto all’esterno. Basta infatti uno scarto di pochi gradi per ottenere comfort senza aumentare inutilmente i consumi.

Ed è proprio qui che entra in gioco il trucco che sta facendo risparmiare molte famiglie: alzare il termostato anche solo di 2°C può ridurre i consumi del climatizzatore fino al 25%.

Prima ancora di avviare il condizionatore, andrebbero controllati i filtri. Dopo mesi di stop, all’interno dell’apparecchio si accumulano facilmente polvere, muffe e batteri.

Quando i filtri sono sporchi, il flusso d’aria peggiora e il climatizzatore consuma più energia per raffreddare gli ambienti.

La pulizia richiede pochi minuti: acqua tiepida, sapone neutro e una semplice spugna sono spesso sufficienti per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.

Oltre al risparmio energetico, migliora anche la qualità dell’aria all’interno della casa.

Le finestre aperte fanno aumentare i consumi

Un altro errore molto diffuso riguarda l’esposizione al sole. Lasciare tapparelle o persiane aperte durante le ore più calde significa permettere al calore di accumularsi dentro casa per molte ore.

Quando si rientra, il condizionatore deve lavorare molto più a lungo per abbassare la temperatura interna.

Secondo le stime ENEA, schermare le finestre nelle ore centrali della giornata può garantire un ulteriore 25% di risparmio energetico.

Ed è proprio la combinazione di questi due accorgimenti — temperatura corretta e protezione dal sole — che può ridurre i consumi complessivi anche vicino al 50% rispetto a un utilizzo scorretto.

Molti si chiedono cosa convenga fare quando si esce di casa. La risposta dipende dalla durata dell’assenza.

Per periodi brevi, inferiori a circa un’ora, lasciare il condizionatore acceso a una temperatura leggermente più alta può evitare il picco di consumi necessario per raffreddare di nuovo ambienti ormai surriscaldati.

Se invece si resta fuori più a lungo, conviene spegnere completamente il dispositivo.

Il punto è che oggi il risparmio non dipende soltanto dalla classe energetica dell’apparecchio. Molto spesso sono proprio le impostazioni iniziali e le abitudini quotidiane a fare la vera differenza sulla bolletta estiva.