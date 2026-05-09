Truffa del QR code, lo sostituiscono e ti rubano tutto: come riconoscere il codice falso

Ormai i QR code sono ovunque. Si usano per pagare il parcheggio, leggere il menù di un ristorante, accedere a promozioni o scaricare documenti. Questa abitudine quotidiana sta però creando un nuovo problema di sicurezza.

Sempre più truffatori stanno sfruttando i codici QR per rubare dati personali e soldi direttamente dallo smartphone.

La tecnica è semplice ma molto efficace. I criminali prendono un QR code originale e lo coprono con uno falso, spesso stampato su un adesivo quasi identico. A occhio nudo è difficile accorgersene, soprattutto nei luoghi affollati o quando si è di fretta.

Come funziona la truffa del QR code

Il meccanismo parte nel momento in cui la vittima inquadra il codice con il telefono. In apparenza sembra un collegamento normale, ma in realtà il QR porta verso una pagina creata appositamente per ingannare l’utente.

Molte volte il sito copia perfettamente grafica e loghi di servizi reali: parcheggi, banche, app di pagamento o siti di prenotazione. A quel punto viene chiesto di inserire credenziali, dati della carta oppure informazioni personali.

In altri casi il collegamento avvia direttamente il download di software dannosi che possono compromettere il dispositivo.

Il problema principale è che le persone si fidano molto più facilmente di un QR code rispetto a un classico link ricevuto via email o SMS.

Con i messaggi sospetti ormai molti utenti hanno imparato a stare attenti. Il QR invece viene percepito come qualcosa di sicuro perché fisicamente presente su un cartello, un tavolo o un distributore automatico. Ed è proprio questa fiducia automatica che i truffatori stanno sfruttando sempre di più.

I casi più frequenti riguardano i parcheggi pubblici, soprattutto quelli che richiedono pagamenti tramite smartphone. Alcuni truffatori applicano adesivi sopra i QR originali e reindirizzano le vittime verso pagine di pagamento fasulle.

Situazioni simili si stanno verificando anche nei ristoranti con menù digitali, nei distributori automatici e perfino nei volantini lasciati sulle automobili.

Il rischio aumenta soprattutto nei luoghi dove le persone agiscono velocemente senza controllare i dettagli.

I segnali che devono far sospettare

Ci sono alcuni elementi che possono aiutare a riconoscere un QR manipolato. Un codice applicato sopra un adesivo, storto o con una stampa diversa rispetto al resto del materiale dovrebbe già mettere in allerta.

Anche il comportamento del sito è importante. Se dopo la scansione vengono richiesti immediatamente dati bancari, password o informazioni personali non strettamente necessarie, conviene interrompere subito l’operazione.

Prima di aprire il collegamento, molti smartphone mostrano l’indirizzo del sito verso cui porta il QR code. Ed è proprio lì che bisogna fare attenzione.

I truffatori usano spesso indirizzi molto simili a quelli ufficiali, modificando una sola lettera oppure utilizzando domini strani e poco riconoscibili. La regola più sicura resta sempre la stessa: se il QR compare in un contesto insolito o crea fretta nel pagamento, meglio fermarsi qualche secondo in più e verificare tutto con attenzione.

Perché oggi basta una semplice scansione fatta distrattamente per consegnare dati personali e accesso al conto direttamente nelle mani dei truffatori.