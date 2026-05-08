SPID, entro agosto devi intervenire assolutamente nell’App PosteID: la guida per non sbagliare

C’è una data che sta passando sotto traccia ma che rischia di creare più di un problema: 3 agosto 2026. Da quel momento, la carta d’identità cartacea smette di essere valida, anche se sopra c’è una scadenza più lontana.

Se hai ancora quel documento e lo usi per accedere ai servizi digitali, qualcosa si blocca. Il punto è proprio questo. Non è solo una questione di documento fisico, ma di accesso ai servizi online. Chi utilizza SPID con PosteID potrebbe trovarsi improvvisamente fuori, senza riuscire più a entrare nei portali della Pubblica Amministrazione, dal fascicolo sanitario alle pratiche INPS.

Perché devi aggiornare subito PosteID

Il problema nasce da una norma europea recente che impone lo stop definitivo ai documenti cartacei. Non è una scelta italiana, ma una decisione più ampia che punta a uniformare i sistemi di identificazione.

E qui entra in gioco il tuo profilo digitale. Se nel tuo account PosteID è ancora associata una vecchia carta d’identità cartacea, il sistema non la riconoscerà più come valida dopo agosto. Non importa se non è scaduta: per SPID, semplicemente, non esiste più.

Il rischio concreto? Non riuscire ad autenticarti quando serve. E succede sempre nei momenti peggiori, quando devi fare una richiesta urgente o accedere a un servizio importante.

Cosa fare nell’app PosteID (senza complicarsi la vita)

La buona notizia è che sistemare tutto richiede pochi minuti. Ma va fatto.

Basta entrare nel proprio profilo su PosteID e controllare quale documento è collegato. Se compare ancora la carta cartacea, va sostituita con uno valido. Le alternative sono tre: Carta d’Identità Elettronica, patente oppure passaporto.

La procedura è piuttosto lineare. Si caricano i dati del nuovo documento, si segue la verifica e nel giro di poco tempo il profilo viene aggiornato. Niente passaggi complicati, ma bisogna farlo prima della scadenza.

Chi ha già la CIE, per esempio, è già a metà dell’opera. Chi invece ha rimandato il cambio documento, ora deve muoversi.

Il punto non è la difficoltà tecnica. È che tanti utenti non hanno ancora capito cosa sta succedendo. La carta cartacea, per molti, è ancora nel portafoglio. Funziona per alcune cose, quindi si pensa che vada bene anche online. Non è così. E quando SPID smette di funzionare, non arriva nessun avviso immediato. Semplicemente non entri più.

Questa è una di quelle situazioni che sembrano piccole finché non ti riguardano direttamente. Poi diventano un problema concreto. Aggiornare PosteID oggi significa evitare blocchi domani. Non farlo, invece, vuol dire rischiare di restare fuori proprio quando serve accedere a un servizio.