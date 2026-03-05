Apple, questo vecchio “MacBook” vale 1 MILIONE DI DOLLARI: se ce l'hai a casa sei ricco sfondato

Esiste un vecchio Macbook che può arrivare a valere fino a un milione di dollari: se lo tieni in casa, sei davvero una persona fortunata.

Un esemplare del PowerBook 170, il portatile storico della Apple, è attualmente in vendita su eBay al prezzo di un milione di dollari. Sebbene possa sembrare una cifra esorbitante per un computer che ha più di trent’anni, il venditore giustifica questa valutazione con la sua rarità. Secondo quanto riportato dall’annuncio, si tratterebbe di una delle poche unità prodotte in una produzione limitata, con meno di 500 esemplari realizzati. La rarità, come spesso accade nel collezionismo, gioca un ruolo cruciale nel determinare il valore di un oggetto, soprattutto quando si tratta di dispositivi storici come questo.

PowerBook 170, il prezzo è spaventoso: un milione di dollari

Il PowerBook 170, lanciato nel 1991, fa parte della serie di portatili che ha segnato un’importante evoluzione nei dispositivi mobili di Apple. Caratterizzato da un design innovativo per l’epoca, ha introdotto una batteria interna, un display LCD a matrice attiva e una navigazione migliorata, caratteristiche che lo rendevano all’avanguardia per il periodo. Tuttavia, come con molti prodotti tecnologici di fascia alta, la produzione limitata ne ha aumentato la rarità e, di conseguenza, il valore nel mercato del collezionismo.

Il venditore dell’esemplare in questione descrive il portatile come funzionante e in condizioni “mint”, un termine che nel settore del collezionismo indica che l’oggetto è praticamente nuovo, senza segni di usura evidenti, nonostante la sua età. Inoltre, il portatile è stato aggiornato con System 7.5.5, una versione del sistema operativo Mac OS rilasciata da Apple negli anni ’90. Viene venduto completo di accessori originali, un altro fattore che ne incrementa il valore poiché la completezza dell’oggetto, inclusi i suoi accessori, è un aspetto molto ricercato dai collezionisti.

Nel mondo del collezionismo, la rarità è uno degli elementi fondamentali che determina il valore di un oggetto. Nel caso del PowerBook 170, la produzione limitata e il fatto che solo un numero ridotto di esemplari sia sopravvissuto fino ai giorni nostri sono fattori che contribuiscono ad aumentare il suo valore. Non è raro che dispositivi storici, soprattutto quelli legati a marchi iconici come Apple, raggiungano cifre molto elevate, proprio per la difficoltà di reperirli e per il loro legame con la storia della tecnologia.

Inoltre, un portatile come il PowerBook 170, appartenente a una produzione limitata e perfettamente funzionante, rappresenta per molti appassionati di tecnologia e collezionisti un pezzo di storia dell’informatica. La combinazione di rarità, condizioni impeccabili e il fascino del marchio Apple è ciò che rende questo portatile un oggetto desiderato, sebbene il suo valore elevato sia, per molti, un investimento a lungo termine piuttosto che un acquisto pratico.

Il PowerBook 170 in vendita a un milione di dollari rappresenta un caso interessante nel mercato del collezionismo tecnologico. La sua rarità, le condizioni eccezionali e la sua importanza storica come uno dei primi portatili di Apple contribuiscono a giustificare il prezzo richiesto dal venditore.