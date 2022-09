Apple Watch Series 8, ufficiali: il Re degli smartwatch si rinnova. Svelati Apple Watch SE e Apple Watch Ultra

I nuovi Apple Watch sono ufficiali. Ad annunciarli poco fa Tim Cook in persona, nel corso del keynote Far Out in corso in diretta da San Francisco. Giunti ormai alla Serie 8, la gamma di smartwatch più venduta negli USA e una delle più amate al mondo saranno disponibili in due varianti, una base e un’altra Pro.

In entrambi i casi i nuovi modelli presentano un design molto simile a quello dei predecessori, ma con un display e la cassa più arrotondati, lo schermo più grande e la presenza d nuove e attese feature come il sensore per misurare la temperatura corporea che servirà, e molto, anche per monitorare in modo più accurato il ciclo mestruale femminile, visto che adesso il sistema può tenere conto dell’ovulazione.

Ecco Apple Watch SE e Apple Watch Ultra

Confermata la presenza del pulsante fisico immediatamente sotto la corona rotante, e anche quella del secondo pulsante fisico sul lato opposto. Questo probabilmente potrà essere programmato per realizzare scorciatoie personalizzate dall’utente. Subito dopo sono stati svelati il nuovo Apple Watch SE di seconda generazione, che possiede lo stesso chip, ovverosia il Silicon S8, e gli stessi nuovi sensori dei più importanti modelli della sopra citata Serie 8, e Apple Watch Ultra, uno smartwatch rugged disponibile da subito al pre-ordine e rivolto sia agli atleti e che a chi vive a contatto diretto con la natura.