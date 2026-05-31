Arriva il tasto "Log Out" su WhatsApp: come funzionerà e cosa succede alle chat

Per anni chi voleva prendersi una pausa da WhatsApp era costretto a disinstallare l’app o a trovare soluzioni poco pratiche, ma ora qualcosa sta finalmente cambiando.

WhatsApp sta lavorando a una funzione che molti utenti aspettavano da tempo e che potrebbe modificare il modo in cui viene gestita la presenza sull’app. Nella versione beta per Android 2.26.21.9 è infatti comparsa una nuova opzione che permette di effettuare il logout dall’account senza cancellare conversazioni, impostazioni e dati salvati sul dispositivo.

Si tratta di una novità che sembra banale solo in apparenza. Fino a oggi, infatti, WhatsApp non ha mai offerto un vero pulsante per uscire dal proprio account come accade su molte altre piattaforme. Chi desiderava scollegarsi temporaneamente era spesso costretto a eliminare l’applicazione dal telefono e reinstallarla successivamente, affrontando backup, verifiche del numero e nuove configurazioni.

Secondo quanto emerso, il nuovo sistema consente di uscire dall’account mantenendo intatti i contenuti già presenti sul dispositivo. Questo significa che chat, file multimediali, notifiche e informazioni di accesso restano salvati localmente.

L’obiettivo sembra piuttosto chiaro: offrire agli utenti una pausa temporanea senza trasformare la procedura in un’operazione drastica. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di persone che cercano di ridurre il tempo trascorso sulle piattaforme di messaggistica, ma la mancanza di una funzione dedicata ha spesso reso tutto più complicato.

Con il nuovo logout, invece, basterebbero pochi tocchi per scollegarsi e poi rientrare quando necessario, senza dover ricostruire l’intera esperienza d’uso da zero.

Una richiesta che gli utenti facevano da anni

L’assenza di un pulsante Logout è sempre stata una delle differenze più evidenti tra WhatsApp e altri servizi digitali. Sui social network, sulle piattaforme di streaming o sui servizi cloud è normale poter entrare e uscire dal proprio profilo in qualsiasi momento.

WhatsApp, invece, è sempre stata pensata come un’app strettamente legata al numero telefonico e al dispositivo utilizzato. Questo approccio ha garantito semplicità e continuità, ma ha anche creato qualche limite per chi desiderava gestire la propria presenza in maniera più flessibile.

La nuova funzione sembra andare proprio in questa direzione. Non si parla di cancellazione dell’account né di eliminazione delle conversazioni, ma semplicemente di una sospensione temporanea dell’accesso. Una soluzione che potrebbe risultare utile durante periodi di vacanza, pause lavorative o momenti in cui si vuole ridurre il flusso costante di messaggi.

La novità arriva in un periodo particolarmente intenso per lo sviluppo dell’app. Negli ultimi mesi WhatsApp ha introdotto o testato numerose funzioni dedicate ai canali, agli aggiornamenti di stato e all’integrazione con Meta AI. Tra le ultime sperimentazioni figurano anche la condivisione di documenti con l’assistente intelligente e nuove modalità per gestire contenuti e conversazioni.

L’impressione è che Meta stia cercando di rendere WhatsApp sempre meno una semplice applicazione di messaggistica e sempre più una piattaforma completa dove comunicazione, strumenti intelligenti e contenuti convivono nello stesso spazio.

In questo scenario, la possibilità di effettuare il logout appare come una funzione quasi simbolica. Non introduce nuove forme di comunicazione, ma concede agli utenti qualcosa che finora mancava: il controllo sul momento in cui essere presenti o assenti dall’app.

Per adesso la funzione è disponibile soltanto per alcuni beta tester Android e verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane. Ma il semplice fatto che sia arrivata in fase di test racconta già molto della direzione presa da WhatsApp. Dopo anni in cui l’app sembrava voler essere sempre aperta e sempre connessa, ora si inizia a parlare anche del diritto di uscire, senza perdere nulla e senza complicazioni.