OneDrive, Copilot suggerirà nomi intelligenti per i file caricati

OneDrive sta per ricevere una funzione di Copilot pensata per risolvere uno dei problemi più comuni degli archivi digitali: file salvati con nomi generici, confusi o impossibili da ritrovare.

La novità si chiama Suggested Rename e promette di suggerire titoli più chiari analizzando il contenuto dei documenti caricati nel cloud. Non è una funzione spettacolare, ma può pesare molto nella vita quotidiana di chi lavora tra bozze, allegati, versioni aggiornate e cartelle sempre più piene.

Il punto è semplice: molti file finiscono online con nomi provvisori come “Documento1”, “Presentazione finale” o “Report definitivo”, salvo poi diventare difficili da distinguere dopo pochi giorni. Con Copilot, Microsoft vuole intervenire proprio in quel momento, proponendo nomi più descrittivi dentro OneDrive senza costringere l’utente a pensarci ogni volta. Una piccola automazione, se funziona bene, può evitare parecchie ricerche inutili.

Come funzioneranno i nomi suggeriti da Copilot

La funzione Suggested Rename entrerà in azione dopo il caricamento di un file su OneDrive oppure quando l’utente proverà a rinominarlo manualmente. In quel caso comparirà una notifica con una finestra dedicata, dove Copilot mostrerà tre possibili alternative. L’utente potrà scegliere uno dei nomi proposti con un clic, oppure ignorare il suggerimento e mantenere il titolo già presente.

Secondo quanto indicato nella roadmap di Microsoft, il sistema potrà lavorare su diversi tipi di contenuti: documenti Word in formato DOCX, presentazioni PowerPoint, fogli Excel, altri file documentali e anche immagini. L’idea è che il nome non venga generato a caso, ma sia collegato al contenuto reale. Un report commerciale potrebbe ricevere un titolo legato al trimestre o al cliente citato, mentre una foto potrebbe essere rinominata in base a ciò che viene riconosciuto nell’immagine.

Perché può aiutare negli archivi pieni di file

Per OneDrive, questa novità si inserisce in un percorso già avviato da Microsoft. Negli ultimi mesi sono state anticipate altre funzioni legate alla gestione dei documenti, dai cosiddetti hero links all’integrazione dell’OCR nei PDF su OneDrive mobile. La direzione è chiara: trasformare il cloud da semplice deposito di file a spazio di lavoro più assistito, dove alcune operazioni ripetitive vengono alleggerite dall’intelligenza artificiale.

Il nome dei file resta un dettaglio piccolo solo in apparenza. In un archivio personale può significare trovare subito una ricevuta, una dichiarazione, una garanzia o un documento scolastico. In un ambiente aziendale può fare la differenza tra una cartella ordinata e una sequenza di versioni quasi identiche. Se i suggerimenti saranno davvero coerenti, Copilot in OneDrive potrà ridurre confusione, duplicati e ricerche manuali tra documenti salvati in fretta.

Tempi, controlli e nodo privacy

L’arrivo di Suggested Rename è previsto per giugno 2026 sulla versione web di OneDrive, ma la presenza nella Microsoft 365 Roadmap non equivale a un rilascio garantito per tutti. Le funzioni indicate nella roadmap possono cambiare, slittare o arrivare prima solo ad alcuni utenti. Microsoft non ha ancora chiarito se la novità sarà disponibile per tutti gli account o se resterà legata ad alcuni piani Microsoft 365, con eventuali differenze tra consumer, business ed enterprise.

Resta aperta anche una domanda molto concreta: si potrà disattivare Suggested Rename? Non tutti vogliono notifiche o suggerimenti automatici mentre caricano file, soprattutto negli ambienti dove esistono già regole interne sui nomi dei documenti. C’è poi il tema della privacy dei file, perché l’intelligenza artificiale dovrà analizzare il contenuto per proporre titoli sensati. Su questo serviranno spiegazioni più precise, in particolare per aziende e organizzazioni soggette a regole di compliance.

La funzione, sulla carta, può essere utile proprio perché interviene su un fastidio molto comune e poco raccontato. Se gestita bene, aiuterà a tenere più ordinati gli archivi digitali senza trasformarsi in un passaggio obbligato. Se invece sarà percepita come invadente, rischierà di diventare l’ennesima finestra da chiudere. A fare la differenza saranno i controlli lasciati agli utenti e la capacità di Copilot di proporre nomi davvero utili dentro OneDrive.