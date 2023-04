ASUS presenta il nuovo monitor top di gamma ROG Swift OLED a 240Hz: immagini e specifiche tecniche

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità del nuovo monitor gaming top di gamma ROG Swift OLED PG27AQDM, offrendo un’esperienza di gioco evoluta grazie a un pannello QHD da 27 pollici, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta di soli 0,03 ms e una migliore gestione del calore. Il monitor, compatibile con NVIDIA G-SYNC, assicura immagini fluide e senza strappi, mentre il dissipatore di calore personalizzato e l’ottimizzazione intelligente della tensione riducono il rischio di burn-in.

Il pannello OLED del ROG Swift PG27AQDM presenta una luminosità di picco superiore del 17% rispetto ai precedenti monitor ROG OLED, grazie a un sistema di raffreddamento ancora migliorato. L’impostazione opzionale per la luminosità uniforme garantisce livelli di luminosità coerenti su tutto lo schermo, mentre il software DisplayWidget Center aiuta gli utenti a modificare facilmente le impostazioni di sistema.

Il dissipatore di calore personalizzato ad alta efficienza senza ventola gestisce silenziosamente la dissipazione del calore, mentre un algoritmo intelligente ottimizza la tensione in base alle variazioni di temperatura per garantire l’uniformità della luminosità su tutto il pannello. Il rivestimento antiriflesso del monitor, realizzato con una micro-texture, riduce efficacemente riflessi e distrazioni visive provenienti dalle diverse fonti di luce ambientale.

Lo Swift OLED PG27AQDM offre prestazioni HDR straordinarie e una luminosità di picco di 1000 nit. La gamma DCI-P3 del 99%, l’eccellente precisione del colore con Delta E<2, il rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e la profondità del colore di 10 bit reali assicurano prestazioni cromatiche eccezionali. Il monitor presenta un look rinnovato, uno stile più futuristico e un profilo super sottile, con un aggancio per treppiede nella parte superiore per il montaggio di dispositivi come le webcam.

Le opzioni di connettività includono una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB. Il nuovo software ASUS DisplayWidget Center consente agli utenti di modificare facilmente tutte le impostazioni di base del monitor e le specifiche funzioni legate alla tecnologia OLED tramite un’interfaccia intuitiva, controllabile utilizzando un mouse e non necessariamente tramite il menu OSD.

Il ROG Swift OLED PG27AQDM è già disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00 €. Con queste specifiche e design premium, il nuovo monitor gaming di Asus si propone come un’opzione eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un’esperienza visiva superiore e immersiva.