Attacco hacker all'app ATM di Milano: rubati dati sensibili

Un attacco informatico ha recentemente compromesso il sistema dell’app ATM di Milano, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza informatica degli utenti del trasporto pubblico. Durante l’attacco, ignoti hanno violato i server gestiti da Mooney Servizi SpA, l’azienda incaricata della gestione dell’applicazione e dei relativi database, causando il trasferimento non autorizzato di dati sensibili su un archivio cloud esterno.

Informazioni sottratte e rischi per gli utenti

Le informazioni compromesse includono dati anagrafici, contatti e dettagli dei profili utente. Tuttavia, ATM ha assicurato che dati critici come credenziali di login, informazioni bancarie e indirizzi di residenza non sono stati violati. Nonostante queste rassicurazioni, resta alto il rischio di utilizzo improprio o divulgazione delle informazioni trafugate da parte di terzi non autorizzati. Questo evento evidenzia l’importanza di proteggere adeguatamente i dati personali contro possibili attacchi.

Interventi e indagini

ATM ha immediatamente avviato un’indagine interna e richiesto a Mooney Servizi un report dettagliato sulle misure di sicurezza adottate. Inoltre, sono stati rafforzati i protocolli di accesso ai sistemi da parte di terze parti autorizzate. L’incidente è stato segnalato al Garante per la Protezione dei Dati Personali e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con cui ATM sta collaborando per mitigare gli effetti della violazione.

Consigli per gli utenti

Sebbene i dati di pagamento siano rimasti al sicuro, gli utenti sono invitati a prestare attenzione a possibili tentativi di phishing. ATM consiglia di non condividere informazioni personali in risposta a comunicazioni sospette e di segnalare eventuali attività anomale. Questo episodio sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla sicurezza digitale.

Implicazioni e riflessioni

L’attacco alla app ATM di Milano rappresenta un campanello d’allarme per le infrastrutture critiche, evidenziando la necessità di adottare misure di sicurezza più avanzate. È essenziale che le aziende investano in tecnologie di protezione all’avanguardia per prevenire futuri attacchi e proteggere i dati sensibili dei propri utenti.