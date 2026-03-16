Attori morti (veramente) durante le riprese dei film: alcuni (famosissimi) sono passati inosservati

Quali sono gli attorni che hanno perso la vita durante le riprese di un film? Purtroppo non sono affatto pochi.

Il cinema racconta storie inventate, ma a volte la realtà entra sul set in modo brutale. Non succede spesso, ma quando accade lascia segni profondi nell’industria e nella memoria del pubblico. Alcuni film che milioni di persone hanno visto al cinema o in streaming sono stati completati dopo la morte dell’attore protagonista. In certi casi il pubblico lo sa. In altri quasi nessuno ci ha fatto caso. Il motivo è semplice: l’industria del cinema raramente si ferma, anche davanti a eventi tragici.

Film rimasti incompleti dopo la morte degli attori

Uno dei casi più noti riguarda Heath Ledger. Nel 2008 stava girando Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo, film diretto da Terry Gilliam. Durante la lavorazione l’attore morì per overdose accidentale di farmaci. La produzione rischiò di saltare completamente. La soluzione arrivò modificando la struttura del film: il personaggio attraversa mondi immaginari e cambia volto. A interpretarlo furono Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell, che accettarono di completare le scene mancanti. Senza questa scelta il film probabilmente non sarebbe mai uscito.

Un’altra vicenda simile riguarda River Phoenix. Nel 1993 stava lavorando a Dark Blood quando morì improvvisamente per overdose. Il film rimase incompleto per anni. Solo molto tempo dopo il regista George Sluizer riuscì a recuperare il materiale girato e a ricostruire una versione del progetto, presentata nel 2012. Non è un film completato nel modo tradizionale, ma rappresenta comunque l’ultima testimonianza di uno degli attori più promettenti della sua generazione.

Incidenti sul set che hanno cambiato Hollywood

Tra le tragedie più discusse c’è quella di Brandon Lee, figlio della leggenda Bruce Lee. Nel 1993 stava girando Il Corvo. Durante una scena una pistola di scena sparò un colpo che risultò fatale: un proiettile era rimasto accidentalmente nella canna dell’arma. Lee morì poche ore dopo. Il film venne completato utilizzando controfigure ed effetti visivi che, per l’epoca, erano ancora poco diffusi. Nonostante tutto uscì al cinema l’anno successivo e diventò un titolo cult.

Ancora più drammatico fu il caso di Vic Morrow durante le riprese di Twilight Zone – Il film nel 1982. In una scena notturna con esplosioni ed elicotteri qualcosa andò storto. Il velivolo precipitò sul set. Morrow morì insieme a due bambini che stavano partecipando alla scena. L’episodio portò a un processo molto discusso e soprattutto a una revisione delle norme di sicurezza sui set cinematografici negli Stati Uniti.

Quando la morte arriva durante la produzione

Non sempre la tragedia avviene davanti alla macchina da presa. A volte arriva durante la lavorazione del film ma fuori dal set. È il caso di Paul Walker, morto nel 2013 in un incidente stradale mentre stava girando Fast & Furious 7. Molte scene non erano state completate. La produzione decise di terminare il film utilizzando controfigure e ricostruzione digitale del volto, con l’aiuto dei fratelli dell’attore.

Una situazione simile riguarda Philip Seymour Hoffman, morto nel 2014 mentre stava lavorando a Hunger Games – Il canto della rivolta. Alcune scene erano state girate, altre no. Gli sceneggiatori modificarono alcune parti della storia per adattarle al materiale già disponibile.

Anche Bruce Lee rientra tra i casi più discussi. Morì nel 1973 mentre stava lavorando a Game of Death. Il film venne completato anni dopo utilizzando spezzoni d’archivio e controfigure, in un montaggio che ancora oggi divide gli appassionati.

Non ci dimentichiamo neanche di Oliver Reed. Durante Il Gladiatore, ha subito un infarto durante una pausa dalle riprese a Malta. Grazie all’utilizzo innovativo di CGI, il suo personaggio riuscì a terminare il suo ruolo nel corso del film, anche se soltanto per due minuti in più.