Dopo 4 anni di attesa, One Piece annuncia finalmente il gioco attesissimo

Nel pieno della sua maturità narrativa, One Piece continua a reinventarsi e a spingersi oltre i confini dell’intrattenimento seriale, trovando nuove strade per coinvolgere un pubblico ormai globale e trasversale.

L’ultima mossa arriva da un territorio inatteso ma perfettamente coerente con l’evoluzione recente della saga: un gioco che trasforma l’estetica e la tensione dell’arco di Egghead in

Il nuovo gioco di One Piece

A firmare il progetto è KessCo, che in collaborazione con Toei Animation ha annunciato ONE PIECE: Escape from Egghead, titolo che punta a intercettare una doppia esigenza del mercato: da un lato la crescente domanda di prodotti accessibili e veloci, dall’altro il desiderio dei fan di rivivere le ambientazioni più iconiche dell’opera di Eiichiro Oda con un linguaggio diverso.

L’ambientazione scelta non è casuale. L’isola di Egghead, introdotta negli ultimi anni, rappresenta uno dei momenti più audaci della saga, una vera e propria svolta visiva e narrativa in cui tecnologia avanzata, neon e laboratori futuristici convivono con il caos tipico della ciurma di Cappello di Paglia.

Un immaginario che, fino a oggi, sembrava destinato soprattutto a un adattamento videoludico e che invece trova una prima concretizzazione nel mondo analogico, con questo gioco da tavolo.

Il risultato è un’esperienza compatta ma intensa, costruita attorno a sessioni rapide – tra i 30 e i 60 minuti – e a una struttura che privilegia il ritmo rispetto alla complessità. I giocatori si trovano catapultati in una fuga disperata dall’isola, con l’obiettivo di superare tre scontri decisivi prima che le forze della Marina prendano il sopravvento.

A guidarli, personaggi centrali dell’arco narrativo come Monkey D. Luffy e Jewelry Bonney, ciascuno dotato di abilità specifiche che incidono direttamente sull’esito della partita.

Il cuore del gameplay è la gestione del rischio. Il sistema “push your luck” – basato su dadi e decisioni progressive – costringe i giocatori a trovare un equilibrio continuo tra velocità e prudenza.

Ogni scelta può accelerare la fuga o compromettere l’intera strategia, generando una tensione costante che riflette, in scala ridotta, l’urgenza narrativa dell’arco di Egghead.

È proprio questa sintesi tra accessibilità e tensione a rappresentare il vero punto di forza del progetto. Se i precedenti titoli della linea – come Luffy’s Bento Panic e Dawn of Liberation – avevano diviso il pubblico tra casual gamer e appassionati più esperti, Escape from Egghead si colloca in una posizione intermedia, pensata per ampliare la base senza rinunciare a una certa profondità.

La scelta strategica appare chiara anche sul piano commerciale. Dopo il successo delle campagne di preordine dei titoli precedenti, Alex Kessler ha puntato su un formato più snello, con una scatola compatta, regole immediate e un prezzo più accessibile.

Un approccio che mira a intercettare non solo i giocatori abituali, ma anche chi si avvicina al mondo dei board game per la prima volta, spinto dalla forza del brand.

E il brand, oggi, non è mai stato così solido. A oltre venticinque anni dalla sua nascita, One Piece resta uno dei pilastri dell’industria dell’intrattenimento, con un ecosistema che spazia tra anime, cinema, videogiochi e merchandising.

L’introduzione di un titolo come Escape from Egghead non è quindi un semplice esperimento, ma un tassello coerente in una strategia più ampia, che punta a mantenere viva l’attenzione del pubblico attraverso formati sempre diversi.

Il lancio, previsto per luglio 2026 negli Stati Uniti, segna solo l’inizio di un percorso che potrebbe aprire nuove possibilità di contaminazione tra linguaggi. Per i fan, è l’occasione di vivere da vicino una delle fasi più tecnologiche e visivamente audaci della saga.

Per l’industria, è un segnale chiaro: anche un universo narrativo consolidato può trovare nuova linfa quando decide di cambiare prospettiva, senza tradire la propria identità.