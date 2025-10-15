AULA WIN60 HE scende a 35 euro: tastiera magnetica top a prezzo da non lasciarsi sfuggire

Claudio Gelisi
Pubblicato il 15 ott 2025
AULA WIN60 HE scende a 35 euro: tastiera magnetica top a prezzo da non lasciarsi sfuggire

Con questa tastiera meccanica magnetica, puoi rinnovare la tua postazione gaming senza spendere una fortuna. Ecco la proposta che non puoi lasciarti sfuggire: 35 euro invece di 74 per portarti a casa la AULA WIN60 HE, una tastiera magnetica compatta con tecnologia di ultima generazione. Si tratta di un ribasso del 53% che, onestamente, lascia pochi dubbi: è il momento perfetto per fare l’upgrade e garantirsi una periferica dalle prestazioni top senza spendere una fortuna. Il formato ultracompatto con 61 tasti è una manna dal cielo per chi ha poco spazio sulla scrivania o per chi desidera una soluzione portatile, ma senza compromessi sulla qualità. Immagina la soddisfazione di poter contare su una tastiera reattiva e solida, pensata per offrire una risposta istantanea anche nelle sessioni di gioco più serrate. E non dimentichiamo che la AULA WIN60 HE non è solo una questione di estetica: il polling rate di 8000Hz è una vera rarità in questa fascia di prezzo, garantendo tempi di risposta praticamente istantanei.

Switch magnetici regolabili: precisione su misura per te

Ma il vero asso nella manica di questa tastiera è la tecnologia degli switch magnetici Hall Effect, regolabili in attivazione da 0,04 mm fino a 3,44 mm. Una precisione dichiarata fino a 0,02-0,04 mm ti permette di personalizzare ogni singolo tasto in base alle tue esigenze, così da ottenere la massima velocità o il massimo controllo, a seconda delle tue preferenze. La funzionalità hot-swap, supportata da una robusta piastra in metallo, ti consente di sostituire gli switch in pochi secondi, senza bisogno di saldature: un vantaggio incredibile per chi vuole sperimentare o semplicemente mantenere la tastiera sempre al massimo delle prestazioni. L’illuminazione RGB con LED south-facing regala effetti luminosi spettacolari e migliora la visibilità anche durante le sessioni notturne, mentre la compatibilità con tutti i principali sistemi operativi, pur adottando un layout QWERTY US, rende questa tastiera un investimento intelligente per ogni tipo di utente.

Accessori, praticità e una confezione che fa la differenza

Acquistando la AULA WIN60 HE, riceverai una dotazione davvero completa: cavo USB-A/C staccabile, estrattore per keycap e switch, nastro adesivo e uno switch magnetico di ricambio. Un pacchetto pensato per chi non si accontenta e vuole sempre il massimo dalla propria attrezzatura. Con un peso di circa 990 grammi, la tastiera è stabile sulla scrivania ma facilmente trasportabile, perfetta anche per chi si sposta spesso. Unico aspetto da considerare: il software AULA Web Driver è compatibile solo con browser basati su Chromium e, dopo la consegna, potrebbe essere necessaria una rapida calibrazione degli switch a causa degli eventuali urti durante il trasporto. Ma si tratta di piccoli dettagli rispetto al valore offerto da questa tastiera, che si candida a diventare la regina della tua postazione. Non perdere l’occasione di portare la AULA WIN60 HE nella tua quotidianità: a questo prezzo, è davvero impossibile resistere.

