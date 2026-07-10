BYD arriva in Italia con autonomia km a 12.200 euro

BYD in Italia: tutto quello che devi sapere sulle auto elettriche del brand cinese

Se stai valutando di passare all’elettrico e hai sentito parlare di BYD, sei nel posto giusto. Il marchio cinese — acronimo di Build Your Dreams — è ormai una realtà concreta anche nel nostro Paese, e sempre più automobilisti italiani si chiedono cosa offra davvero. Parliamo di auto elettrica BYD Italia: un fenomeno che ha cambiato le carte in tavola nel mercato europeo e che merita un approfondimento onesto, senza esagerazioni né promesse impossibili.

Il punto fondamentale da capire subito è questo: BYD non è un marchio di nicchia. È il primo produttore mondiale di veicoli elettrificati e il secondo a livello globale per volumi di auto 100% elettriche vendute. Un peso massimo, insomma, che ha deciso di sbarcare in Europa con una strategia precisa.

Quando e come BYD è arrivata in Italia

Il debutto ufficiale di BYD nel mercato italiano risale al luglio 2023, quando il brand ha lanciato due modelli 100% elettrici: l’Atto 3 e la berlina di lusso Han. Un ingresso tutt’altro che timido, accompagnato da una rete di concessionari in espansione e da una comunicazione orientata a posizionare il marchio come alternativa credibile ai costruttori europei e americani.

Da allora, la presenza di BYD in Italia si è consolidata. I modelli disponibili si sono moltiplicati, la rete di assistenza è cresciuta e il brand ha guadagnato visibilità anche grazie al passaparola tra i primi acquirenti. Oggi acquistare un’auto elettrica BYD in Italia non è più un’avventura: è una scelta concreta, con concessionari fisici, garanzie ufficiali e assistenza post-vendita.

I modelli disponibili: autonomia e prezzi reali

Ecco la parte che interessa davvero a chi sta valutando l’acquisto. Quali modelli BYD si trovano effettivamente in Italia e cosa offrono in termini di autonomia e prezzo?

BYD Dolphin: la compatta da città (e non solo)

La BYD Dolphin è probabilmente il modello più discusso del momento. Si tratta di una berlina compatta, pensata per un uso misto urbano ed extraurbano, con un’autonomia dichiarata di 427 km nel ciclo WLTP. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai 30.000 euro, una cifra che la posiziona in diretta concorrenza con modelli come la Volkswagen ID.3 o la Renault Mégane E-Tech.

In pratica, per chi percorre tra 50 e 150 km al giorno, la Dolphin è più che sufficiente. La ricarica in corrente alternata avviene a una velocità accettabile per l’uso quotidiano, e l’abitacolo — con il suo schermo rotante da 12,8 pollici — ha convinto molti recensori europei.

BYD Atto 3: il SUV per le famiglie

L’Atto 3 è il SUV compatto del brand, dotato di una batteria da 60 kWh e un’autonomia fino a 420 km. È il modello che BYD ha scelto come primo lancio ufficiale in Italia insieme alla Han, e per una buona ragione: il segmento SUV è il più venduto nel nostro Paese.

Il design è moderno, gli interni sono spaziosi e la tecnologia a bordo è aggiornata. Per una famiglia che cerca un’alternativa elettrica ai classici SUV termici, l’Atto 3 rappresenta una delle opzioni più complete sul mercato in questo momento.

Immagine generata con AI

Cosa c’è da sapere sui prezzi “cinesi” circolati online

Vale la pena fare chiarezza su un punto che genera spesso confusione. In rete circolano cifre molto basse — nell’ordine dei 12.000-13.000 euro — associate a modelli BYD. Queste cifre si riferiscono ai prezzi del mercato cinese, dove BYD vende alcune versioni di entry-level a costi nettamente inferiori rispetto all’Europa.

In Italia, i prezzi sono diversi: incidono i dazi doganali europei, i costi di omologazione, la rete di distribuzione e le normative locali sulla sicurezza. Non è una truffa, è semplicemente la realtà del mercato globalizzato. Chi si aspetta di trovare una BYD elettrica nuova a 12.000 euro da un concessionario italiano resterà deluso. I prezzi reali partono da circa 30.000 euro per i modelli attualmente disponibili.

Perché BYD sta crescendo in Europa: il vantaggio tecnologico

Il successo di BYD non è casuale. Il brand ha sviluppato internamente la tecnologia delle batterie — in particolare la Blade Battery, una soluzione LFP (litio-ferro-fosfato) che offre maggiore sicurezza e durata rispetto alle tradizionali batterie NMC. Questo controllo verticale della catena produttiva permette a BYD di tenere i costi sotto controllo meglio di molti competitor.

Puoi approfondire la gamma BYD disponibile in Italia direttamente su AutoScout24, che raccoglie le offerte dei concessionari italiani, oppure consultare le prime impressioni di guida sui modelli disponibili su NewsAuto, che ha testato la Dolphin su strada.

Conviene comprare una BYD in Italia oggi?

La risposta dipende dal tuo profilo di utilizzo, ma ci sono alcuni elementi concreti da considerare:

Autonomia reale: con 420-427 km dichiarati, i modelli BYD si comportano bene anche nella guida reale, specialmente in ambito urbano e misto. L’autonomia cala — come per tutte le elettriche — con temperature molto basse o ad alta velocità autostradale.

con 420-427 km dichiarati, i modelli BYD si comportano bene anche nella guida reale, specialmente in ambito urbano e misto. L’autonomia cala — come per tutte le elettriche — con temperature molto basse o ad alta velocità autostradale. Prezzo: i modelli BYD sono competitivi rispetto alla concorrenza europea a parità di dotazioni, ma non sono “economici” in senso assoluto. Considera sempre il costo totale di possesso, incluso il risparmio sul carburante.

i modelli BYD sono competitivi rispetto alla concorrenza europea a parità di dotazioni, ma non sono “economici” in senso assoluto. Considera sempre il costo totale di possesso, incluso il risparmio sul carburante. Rete di assistenza: in crescita, ma ancora meno capillare rispetto a brand con decenni di presenza in Italia. Verifica la presenza di un concessionario nella tua zona prima di procedere.

in crescita, ma ancora meno capillare rispetto a brand con decenni di presenza in Italia. Verifica la presenza di un concessionario nella tua zona prima di procedere. Incentivi statali: controlla sempre se sono disponibili incentivi all’acquisto per veicoli elettrici, che possono ridurre significativamente il prezzo finale.

controlla sempre se sono disponibili incentivi all’acquisto per veicoli elettrici, che possono ridurre significativamente il prezzo finale. Rivendita: il valore di rivendita dei modelli BYD in Italia è ancora da monitorare nel lungo periodo, essendo un brand relativamente nuovo sul mercato europeo.

Il futuro di BYD in Italia: cosa aspettarsi

BYD ha dichiarato di voler espandere la propria presenza in Europa con nuovi modelli e una rete di distribuzione più strutturata. Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo di ulteriori versioni della gamma, con soluzioni pensate per diversi segmenti di mercato. Il brand sta anche investendo in infrastrutture locali per rispondere alle critiche sulla capillarità dell’assistenza.

Chi sta valutando un’auto elettrica BYD in Italia oggi si trova davanti a un’offerta matura, con modelli testati e apprezzati, ma anche davanti a un brand che sta ancora costruendo la propria reputazione nel nostro Paese. La scelta migliore è informarsi bene, confrontare i modelli disponibili, fare un test drive e — soprattutto — non farsi influenzare da prezzi o autonomie che circolano online ma non corrispondono alla realtà del mercato italiano. I numeri reali, come abbiamo visto, sono già di per sé molto interessanti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.