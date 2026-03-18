Bitcoin rubati in casa: la storia dei 172 milioni spariti con una telecamera nascosta

Una storia che sembra uscita da un film, ma che racconta qualcosa di molto più concreto e vicino, perché dimostra come anche sistemi considerati sicuri possano crollare quando il rischio arriva da dentro casa.

Un imprenditore britannico si è ritrovato senza più accesso a oltre 2.300 Bitcoin, un patrimonio che oggi vale circa 172 milioni di dollari. Non per un attacco hacker, non per una truffa online, ma per qualcosa di molto più semplice. E forse proprio per questo più inquietante.

Secondo quanto emerso in tribunale, la moglie avrebbe installato delle telecamere nascoste all’interno dell’abitazione, riuscendo a registrare i momenti in cui l’uomo inseriva le credenziali del suo wallet hardware.

Il punto debole non era la tecnologia

Il sistema utilizzato non era improvvisato. Si trattava di un cold wallet, uno di quei dispositivi pensati proprio per tenere le criptovalute lontane da internet e da qualsiasi attacco esterno.

Protetto da PIN e soprattutto da una seed phrase composta da 24 parole, teoricamente inattaccabile senza accesso diretto. Ed è proprio lì che si è aperta la falla.

Chiunque riesca a ottenere quella sequenza può ricreare il portafoglio su un altro dispositivo e trasferire tutto. Senza bisogno di password, email o verifiche aggiuntive. Ed è esattamente quello che sarebbe successo.

Le criptovalute sarebbero state spostate su decine di indirizzi blockchain, rendendo il tracciamento più complicato e il recupero ancora più incerto.

Quando la sicurezza diventa personale

Il punto non è solo il caso giudiziario. È quello che racconta. Perché qui non c’è stato un hacker, ma una persona che viveva nella stessa casa.

La sicurezza delle criptovalute si basa molto sull’idea che il proprietario sia l’unico a conoscere le chiavi. Ma nella vita reale le cose si mescolano: relazioni, fiducia, abitudini quotidiane.

Scrivere una seed phrase, digitarla più volte, conservarla in casa. Tutte azioni normali. Ma basta poco per trasformarle in un punto di accesso. E infatti la vicenda nasce proprio lì. Non da un errore tecnico, ma da un contesto personale che cambia. Una separazione, sospetti, tensioni. E poi una decisione che porta tutto fuori controllo.

Cosa cambia davvero per chi usa Bitcoin

Questo episodio mette in discussione una convinzione diffusa: che le criptovalute siano sicure per definizione. In realtà sono sicure fino a quando lo è il comportamento di chi le gestisce. Non esiste assistenza clienti. Non esiste recupero password. Non esiste “annulla operazione”.

Se qualcuno ottiene accesso alla chiave privata, i fondi possono sparire in pochi minuti. E spesso senza possibilità concreta di recuperarli.

Nel caso specifico, il tribunale sta cercando di capire se sia possibile bloccare o recuperare il patrimonio, ma la natura stessa della blockchain rende tutto più complesso. Nel frattempo, quei Bitcoin continuano a esistere. Solo che non sono più nelle mani di chi li aveva accumulati.

Ed è questo il punto che resta. La tecnologia promette controllo totale, ma alla fine tutto torna sempre alla stessa cosa: chi ha accesso, decide. E quando l’accesso non è più solo tuo, il rischio cambia completamente forma.