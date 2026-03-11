Ethereum prova a difendere i 2.000 dollari: il mercato resta in bilico

Ethereum si trova in un momento delicato: il prezzo continua a oscillare poco sopra la soglia dei 2.000 dollari mentre il mercato cerca di capire se la pressione dei venditori sia davvero finita.

In queste ore la criptovaluta scambia intorno ai 2.050 dollari e uno degli indicatori più osservati dagli analisti, l’RSI settimanale, è sceso a quota 33. Un valore che non indica ancora ipervenduto pieno, ma ci si avvicina molto. E quando questo indicatore arriva in quell’area, spesso il mercato entra in una fase decisiva.

Il livello dei 2.000 dollari non è casuale. Nel mondo delle criptovalute alcune cifre diventano punti psicologici dove si concentrano ordini di acquisto e vendita. Da febbraio questo livello ha già funzionato come una barriera difesa dai compratori, che hanno cercato di impedire ulteriori discese del prezzo.

Per chi segue Ethereum da tempo non è una novità: quando il mercato rallenta e gli indicatori tecnici iniziano a scendere verso zone di ipervenduto, spesso si creano momenti di forte tensione. A volte arrivano rimbalzi improvvisi, altre volte una lunga fase di accumulo in cui il prezzo resta fermo per settimane.

RSI vicino all’ipervenduto e mercato ancora incerto

L’indicatore RSI, che misura la forza relativa del prezzo, si avvicina alla soglia di 30. È una zona che nella storia delle criptovalute ha spesso anticipato rimbalzi tecnici o momenti in cui gli investitori iniziano lentamente a tornare sul mercato.

In questo caso però il quadro resta complicato. Il settore crypto continua a muoversi dentro un contesto macroeconomico incerto, aggravato anche dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Israele, che stanno aumentando la volatilità su diversi mercati finanziari.

Il risultato è un clima di cautela. Il volume di scambi nelle ultime 24 ore su Ethereum ha raggiunto circa 22,4 miliardi di dollari, un valore ancora elevato ma con un dettaglio interessante: la pressione di vendita sembra rallentare.

Questo non significa che i compratori siano tornati con decisione. Piuttosto il mercato sembra in attesa. Molti investitori preferiscono vedere un segnale più chiaro di inversione prima di impegnare nuovo capitale.

Ethereum bloccato tra supporto e resistenza

Guardando il grafico giornaliero, il prezzo di Ethereum appare intrappolato in una zona molto stretta tra circa 1.930 e 2.050 dollari. Finché questo intervallo non viene rotto con decisione, il mercato potrebbe continuare a muoversi lateralmente.

Nel breve periodo la struttura resta debole. I massimi sono sempre più bassi e continuano a spingere contro il supporto statico dei 2.000 dollari. È una configurazione che di solito favorisce i venditori, almeno finché non arriva un segnale contrario.

Eppure nel mondo delle criptovalute spesso succede qualcosa di curioso: quando la paura diventa molto forte, alcuni operatori iniziano a muoversi nella direzione opposta.

In questo momento l’indice Fear & Greed segna appena 13 su 100, un livello classificato come “paura estrema”. Situazioni simili in passato hanno talvolta preceduto rimbalzi improvvisi.

Due scenari possibili per le prossime settimane

Se il supporto dei 2.000 dollari continuerà a reggere, il primo obiettivo per Ethereum diventa il recupero della media mobile a 20 giorni, che si trova vicino ai 2.120 dollari. Superare quella soglia darebbe al mercato un segnale di forza e potrebbe riaprire la strada verso quota 2.350.

Lo scenario opposto resta però sul tavolo. Se il prezzo dovesse scendere sotto i 1.930 dollari, molti trader inizieranno probabilmente a cercare liquidità più in basso. In quel caso l’area attorno ai 1.760 dollari potrebbe diventare il prossimo punto di attenzione.

Nel frattempo altre criptovalute stanno mostrando una struttura leggermente più solida. Alcuni modelli di previsione su Solana indicano che alcune blockchain alternative stanno reagendo meglio alla fase di correzione, aumentando la pressione su Ethereum.

Per ora il mercato sembra sospeso. Il supporto tiene, ma non c’è ancora la convinzione necessaria per parlare di ripartenza.