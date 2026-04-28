Prometteva guadagni, molti hanno perso soldi: il caso del gioco NFT di Molyneux

Doveva essere uno dei progetti più ambiziosi nel mondo dei giochi basati su NFT, ma nel giro di poche settimane si è trasformato in un caso discusso tra promesse, aspettative e perdite per molti utenti.

Al centro della vicenda c’è Legacy, il gioco sviluppato dallo studio 22cans guidato da Peter Molyneux, nome storico dell’industria videoludica. Il progetto aveva raccolto oltre 50 milioni di dollari attraverso la vendita di asset digitali sotto forma di NFT, creando grande attenzione prima ancora del lancio vero e proprio.

L’idea era quella di un gioco gestionale in cui i giocatori potevano acquistare terreni virtuali e costruire attività economiche, con la promessa di generare valore nel tempo. Una formula che univa gaming e criptovalute, puntando su un modello “play-to-earn” che negli ultimi anni ha attirato milioni di utenti.

Un lancio che non ha mantenuto le aspettative

Secondo le informazioni emerse, il progetto non è riuscito a mantenere l’interesse dei giocatori dopo le prime settimane. Il numero di utenti attivi è calato rapidamente e l’esperienza di gioco non ha convinto molti di coloro che avevano investito nel progetto.

Per alcuni partecipanti, il problema non è stato solo il gameplay, ma anche il valore degli asset acquistati. Gli NFT comprati in fase iniziale, spesso a cifre elevate, non hanno mantenuto le aspettative economiche, lasciando diversi utenti con perdite significative.

Questo tipo di dinamica non è nuova nel mondo dei giochi basati su blockchain, dove il valore degli oggetti digitali dipende fortemente dalla popolarità del gioco stesso. Quando l’interesse cala, anche il mercato collegato tende a ridursi rapidamente.

Il nodo dei giochi NFT

Il caso di Legacy riporta al centro una questione più ampia: quanto siano sostenibili i modelli di gioco legati alle criptovalute e agli NFT. Negli ultimi anni, molti progetti hanno promesso guadagni e nuove economie digitali, ma non sempre sono riusciti a costruire esperienze di gioco solide.

In diversi casi, l’attenzione si è concentrata più sull’aspetto economico che su quello ludico. Questo ha portato a situazioni in cui il valore degli asset digitali era legato più alla speculazione che all’effettivo utilizzo all’interno del gioco.

Quando il gioco non riesce a trattenere i giocatori, anche il sistema economico costruito attorno agli NFT perde rapidamente forza, creando un effetto a catena che colpisce soprattutto chi è entrato nelle fasi iniziali.

Un segnale per il futuro del gaming

Il progetto guidato da Molyneux rappresenta un esempio concreto di quanto sia difficile unire videogiochi e modelli economici basati su blockchain. Non basta raccogliere fondi o generare interesse iniziale: serve un’esperienza capace di durare nel tempo.

Per gli utenti, il caso è un promemoria importante. Quando un gioco promette guadagni legati a asset digitali, è sempre utile valutare quanto il valore dipenda dal successo reale del progetto e non solo dalle aspettative iniziali.

Il mercato del gaming continua a sperimentare, ma episodi come questo mostrano quanto sia ancora complesso trovare un equilibrio tra intrattenimento e economia digitale.