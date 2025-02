ByteDance presenta OmniHuman: il futuro delle animazioni IA

“OmniHuman migliora significativamente la riproduzione dei gesti, una sfida per i metodi esistenti, e produce risultati altamente realistici”, così si legge sul sito ufficiale di ByteDance, che ha presentato un innovativo modello di intelligenza artificiale capace di trasformare foto statiche in video animati e fluidi. Questo sistema, chiamato OmniHuman, supera i limiti delle tecnologie tradizionali focalizzate solo sui volti umani, offrendo animazioni che coinvolgono l’intera immagine.

Il modello è stato addestrato su un imponente dataset di oltre 18.700 ore di video, includendo contenuti eterogenei come cartoni animati, oggetti artificiali, animali e pose complesse. Questo approccio consente di garantire una rappresentazione accurata di ogni stile di movimento, rendendo possibili applicazioni rivoluzionarie nei settori dell’educazione, dei videogiochi e dell’intrattenimento. Un esempio dimostrativo mostra Albert Einstein animato mentre simula una lezione di fisica, offrendo uno sguardo sul potenziale educativo e creativo della tecnologia.

Nonostante le promettenti applicazioni, ByteDance non ha ancora chiarito se il modello sarà reso disponibile al pubblico. Si ipotizza che potrebbe essere introdotto come funzionalità premium su TikTok, sfruttando la vasta base utenti della piattaforma. Tra le altre applicazioni previste vi sono avatar aziendali per l’assistenza clienti, personaggi animati per i videogiochi e strumenti avanzati per la formazione.

L’introduzione di OmniHuman, tuttavia, non è priva di rischi. La possibilità di generare contenuti manipolati, come i deepfake, solleva importanti questioni etiche e di sicurezza. ByteDance dovrà affrontare la sfida di garantire un uso responsabile della tecnologia, evitando potenziali abusi che potrebbero minare la fiducia degli utenti.

Con questa innovazione, ByteDance punta a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico, combinando creatività e avanzamenti nell’intelligenza artificiale. Resta da vedere come OmniHuman sarà accolto dal mercato e quali impatti avrà nei settori interessati.