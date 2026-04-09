Canva accelera su AI e automazione: perché ora vuole diventare molto più di un’app per la grafica

Canva non si accontenta più di essere uno strumento semplice per creare grafiche, presentazioni e contenuti social, perché ora punta a entrare in una fase molto più ampia fatta di intelligenza artificiale, automazione e lavoro di squadra.

La società ha annunciato l’acquisizione di Simtheory e Ortto, due realtà che si muovono in aree diverse ma complementari. Da una parte c’è il mondo degli agenti AI e dei flussi di lavoro intelligenti, dall’altra quello della marketing automation e della gestione dei dati cliente. Tradotto in modo semplice: Canva vuole smettere di essere percepita solo come una piattaforma per impaginare contenuti e vuole diventare un ambiente dove un team può ideare, creare, distribuire e misurare una campagna dall’inizio alla fine.

Canva cambia pelle e guarda oltre la grafica

Negli ultimi anni Canva è diventata per molti utenti una scorciatoia comoda per creare volantini, curriculum, post social, presentazioni e materiali di lavoro senza dover imparare software complessi. Ma il mercato si sta muovendo in fretta, soprattutto da quando l’AI generativa ha iniziato a entrare nei prodotti usati ogni giorno da professionisti, aziende e piccoli team.

Con questa doppia acquisizione, il messaggio è piuttosto chiaro: Canva vuole occupare più spazio nel lavoro quotidiano di chi comunica, vende o promuove contenuti online. Non solo la parte visiva, quindi, ma anche quella che riguarda strategie, automazioni, gestione dei contatti e ottimizzazione delle attività. È una direzione che avvicina la piattaforma a un modello più completo, dove la grafica resta centrale ma non è più l’unico punto di forza.

Cosa portano Simtheory e Ortto dentro l’ecosistema Canva

Simtheory lavora su una tecnologia che aiuta i team a costruire assistenti AI più vicini alle esigenze reali dell’azienda. L’idea è quella di usare agenti capaci di capire contesto, processi e strumenti, così da supportare attività concrete e non solo richieste generiche. È un tassello importante, perché spinge Canva verso una piattaforma dove l’AI non serve soltanto a generare un testo o un’immagine, ma anche a orchestrare lavoro.

Ortto, invece, rafforza una parte molto diversa ma altrettanto importante: quella del rapporto con il pubblico. La sua specializzazione è nella gestione di percorsi che passano da email, messaggi, notifiche, moduli e altri punti di contatto digitali. In pratica, Canva si avvicina a un terreno dove non ci si limita a creare un contenuto, ma si prova anche a capire come distribuirlo meglio, seguirne la resa e accompagnare le persone lungo tutto il percorso di comunicazione.

Per chi usa Canva in modo occasionale questo cambiamento potrà sembrare lontano. In realtà il segnale è interessante anche per il pubblico più ampio, perché mostra come molte app stiano cercando di diventare piattaforme sempre più complete. E quando succede, spesso gli effetti arrivano anche sui prodotti più semplici, con nuove funzioni basate su automazione, suggerimenti intelligenti e strumenti che riducono i passaggi manuali.

Una strategia che va avanti da mesi

Questa mossa non arriva dal nulla. Canva sta accelerando da tempo sulle acquisizioni e sull’espansione dei propri strumenti. Il quadro che emerge è quello di un’azienda che vuole consolidarsi non solo come app molto popolare, ma come infrastruttura più ampia per creativi, aziende e reparti marketing.

Il contesto aiuta a capire il peso della notizia. Canva ha chiuso il 2025 con numeri molto forti in termini di ricavi, utenti attivi e abbonati a pagamento. Questo le dà la forza per comprare nuove tecnologie, assorbire competenze e presentarsi sempre di più come un ambiente unico in cui si producono contenuti, si organizzano campagne e si leggono i risultati.

Il punto, alla fine, è proprio questo: Canva non sta cercando solo di aggiungere due nomi alla propria lista di acquisizioni. Sta provando a ridefinire il proprio ruolo in un mercato dove la semplice creazione grafica non basta più. E se questa trasformazione continuerà con lo stesso ritmo, nei prossimi mesi sarà più facile vedere Canva non come un’app da aprire ogni tanto, ma come uno spazio di lavoro molto più esteso.