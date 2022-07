Cavo Lightning (Pacco da 3): solo 2,8€ l'uno con spedizioni

I cavi per lo smartphone non bastano mai, si perdono e spariscono di continuo, e non ce n’è mai uno disponibile quando serve. Per questo, abbiamo pensato che potreste apprezzare questa offerta: un kit da 3 cavi Lightning solo 8€ e spicci incluse spedizioni a un prezzi imperdibile: 8,49€ pari a circa 2,8€ l’uno. Neppure il negozietto cinese sotto casa può fare di meglio.

Il prezzo è semplicemente da urlo, ma non pensiate che indichi scarsa qualità. I cavi Raviad infatti sono molto ben costruiti, godono di eccellenti recensioni e in più sono certificati MFi. La compatibilità con iPhone, insomma, è pressoché perfetta. Ecco perché offrono una garanzia di 24 mesi.

Il kit in questione include tra l’altro cavi molto lunghi, da ben 2 metri ciascuno, il che rende l’offerta ancora più irripetibile; di solito, infatti, con 8€ si compra un cavo soltanto di questa misura.

Potete usarli per la ricarica veloce del vostro iPhone, iPad e iPod Touch oppure per la sincronizzazione. In effetti, è assolutamente omologo a quello di Apple, a livello di prestazioni; in compenso ha un corpo in Nylon intrecciato che lo rende molto più robusto e affidabile nel corso del tempo.

A soli 8€ e spicci incluse spedizioni, diteci voi come si fa a resistere. Se, per dire, divideste la spesa con gli agli amici, ogni cavo costerebbe letteralmente pochi spiccioli.

