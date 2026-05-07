Claude avrà meno limiti grazie a SpaceX: perché l’AI ora si gioca anche sui supercomputer

Anthropic ha stretto un accordo con SpaceX per aumentare la potenza disponibile dietro Claude e rendere meno stretti alcuni limiti d’uso.

La novità riguarda soprattutto Claude Code, lo strumento usato dagli sviluppatori per lavorare sul codice con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ma racconta anche qualcosa di più ampio: oggi i grandi modelli AI non competono solo sulla qualità delle risposte, ma sulla quantità di chip, energia e data center che riescono ad avere a disposizione.

L’accordo consente ad Anthropic di usare la capacità del data center Colossus 1 di SpaceX, con oltre 300 megawatt di potenza e più di 220.000 GPU NVIDIA. Si tratta di una massa di calcolo enorme, pensata per sostenere richieste molto pesanti e continue. Per gli utenti, il risultato più visibile sarà l’aumento dei limiti di utilizzo, soprattutto nei piani a pagamento e nei servizi dedicati agli sviluppatori.

Claude Code avrà limiti più larghi

La modifica più concreta riguarda Claude Code, che vede raddoppiare i limiti sulle finestre da cinque ore per gli utenti Pro, Max, Team ed Enterprise con posti assegnati. In pratica, chi usa Claude per scrivere, correggere o analizzare codice dovrebbe poter lavorare più a lungo prima di incontrare blocchi o rallentamenti legati al consumo delle risorse disponibili.

Anthropic ha anche annunciato la rimozione della riduzione dei limiti nelle ore di punta per gli utenti Pro e Max su Claude Code. È un dettaglio importante, perché molti servizi AI diventano meno generosi proprio quando la domanda cresce, cioè nei momenti in cui più persone li usano contemporaneamente. Aumentano inoltre i limiti API per i modelli Claude Opus, una novità che interessa aziende e sviluppatori che integrano Claude nei propri prodotti.

Perché servono così tante GPU

Quando un assistente AI sembra rispondere in modo semplice, dietro c’è un’infrastruttura molto costosa. Ogni richiesta consuma potenza di calcolo, energia, memoria e capacità di rete. Se milioni di persone usano lo stesso modello nello stesso momento, l’azienda deve decidere se limitare gli utenti, aumentare i prezzi o comprare più infrastruttura.

È qui che il caso Anthropic-SpaceX diventa interessante anche per chi non usa strumenti da sviluppatore. I limiti dei chatbot non dipendono solo da scelte commerciali, ma anche da vincoli fisici: quanti chip ci sono, quanta energia è disponibile, quanto velocemente si possono costruire nuovi data center. In questa fase, la corsa all’AI passa sempre di più da GPU e impianti energetici, non soltanto da nuovi modelli.

La sfida dell’AI diventa industriale

L’intesa è curiosa anche perché SpaceX appartiene all’ecosistema di Elon Musk, che ha già un proprio fronte AI con xAI e Grok. Il fatto che Anthropic si appoggi a SpaceX mostra quanto il mercato stia cambiando: chi possiede infrastrutture di calcolo può diventare un partner prezioso anche per aziende che, in altri contesti, potrebbero essere considerate concorrenti. La capacità computazionale diventa una risorsa da vendere, affittare o scambiare strategicamente.

Per gli utenti finali, almeno nel breve periodo, la promessa è semplice: meno restrizioni, più disponibilità e strumenti più stabili nei momenti di utilizzo intenso. Per il settore, invece, il messaggio è più pesante. Le aziende che vogliono restare competitive nell’intelligenza artificiale dovranno garantirsi accesso a enormi quantità di energia, chip e spazio fisico. Claude migliora i suoi limiti oggi, ma il vero segnale è che l’AI sta diventando una partita sempre più industriale.