Come connettere il telefono al Wi-Fi anche quando non hai la password

Restare senza dati mobili sufficienti o senza campo è un problema che chiunque ha sperimentato almeno una volta, e il Wi-Fi resta la soluzione più immediata per scaricare file pesanti o guardare video senza intaccare il proprio piano tariffario. Il vantaggio non è solo economico: una connessione Wi-Fi stabile consuma meno batteria rispetto al segnale dati mobile, un dettaglio che pesa soprattutto durante spostamenti lunghi o giornate fuori casa.

Il primo metodo, probabilmente il più sottovalutato, sfrutta un codice QR che gran parte dei router moderni riporta stampato sotto o sul retro del dispositivo. Quel codice contiene sia il nome della rete sia la password, e basta inquadrarlo con la fotocamera dello smartphone perché il sistema chieda automaticamente se connettersi. Il limite è evidente: funziona solo se il proprietario del router non ha cambiato la password manualmente senza generare un nuovo adesivo, cosa che capita più spesso di quanto si pensi.

Come connettere il telefono al Wi-Fi senza usare la password

Quando in casa o in ufficio c’è già qualcuno collegato alla rete che interessa, la strada più rapida è chiedere di condividere un QR generato al momento. Su Android basta aprire le impostazioni, entrare nella sezione Wi-Fi, selezionare la rete a cui si è connessi e toccare il pulsante “Condividi”: comparirà un codice che chi deve collegarsi potrà scansionare in pochi secondi, senza che nessuno debba leggere o digitare la password a voce alta.

C’è poi una terza opzione, meno conosciuta ma più tecnica, riservata ai router prodotti dal 2007 in avanti: il tasto WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sul telefono si va su “Reti e Internet”, poi Wi-Fi, quindi nelle impostazioni avanzate si cerca la voce “Pulsante WPS”. A quel punto occorre raggiungere fisicamente il router e premere il pulsante corrispondente, a volte tenendolo premuto per qualche secondo: i due dispositivi si riconoscono automaticamente e la connessione si stabilisce senza che sia mai stata digitata una password.

Anche in Italia la maggior parte dei router forniti da operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Fastweb integra sia l’adesivo con il QR sia il pulsante WPS, quindi le stesse indicazioni valgono senza differenze particolari rispetto a quanto descritto per il mercato di altri paesi. Vale la pena controllare la parte inferiore del proprio modem prima di arrendersi e chiedere la password a voce.

Nel frattempo la tecnologia Wi-Fi continua a evolversi: i modelli di router più recenti integrano funzioni che rendono la connessione ancora più fluida, dalla gestione automatica di più dispositivi collegati fino a opzioni di sicurezza pensate apposta per ridurre la necessità di digitare credenziali complesse. Chi acquista un router nuovo troverà quasi sempre queste funzioni già attive di default, senza bisogno di configurazioni aggiuntive.