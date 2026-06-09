Come l’AI riporta in vita vecchi video sfocati: il caso Aiarty Video Enhancer

Il caso tocca un problema molto comune: archivi di famiglia passati da VHS al digitale, clip girate anni fa con smartphone ormai superati, filmati di viaggio salvati in bassa risoluzione, video rimbalzati tra chat, social e piattaforme online. Materiale che, appena finisce su un televisore o un monitor recente, mostra tutti i suoi limiti. Contorni molli, grana, colori spenti. E quella sensazione di perdita che con gli strumenti tradizionali è difficile recuperare.

Perché i vecchi filmati crollano sugli schermi 4K

Il passaggio dai vecchi schermi ai pannelli Full HD e 4K ha reso molto più visibili difetti che un tempo passavano quasi inosservati. Un video registrato in SD, magari con una videocamera MiniDV o ricavato da una VHS digitalizzata, contiene molte meno informazioni di quelle richieste da un display moderno. Quando l’immagine viene allargata, il sistema deve riempire i vuoti. In pratica, deve “inventare” pixel mancanti. E il risultato, spesso, non è dei migliori.

La compressione fa il resto: video scaricati, ricondivisi su WhatsApp, caricati sui social o salvati più volte perdono dettaglio, mostrano artefatti e rendono i movimenti meno puliti. Chi ha provato a rivedere un compleanno del 2003 su una TV da 55 pollici lo sa bene: volti impastati, scritte sullo sfondo che spariscono, scene in casa piene di rumore. È in questo spazio che prova a entrare Aiarty Video Enhancer: non come programma di montaggio complesso, ma come strumento per il recupero video aiutato dall’AI.

Upscaling, denoising e deblur: l’AI lavora fotogramma per fotogramma

Aiarty Video Enhancer analizza i singoli fotogrammi con modelli di AI video enhancement addestrati a riconoscere texture, bordi, volti, sfondi e disturbi dell’immagine. La funzione più evidente è l’upscaling AI fino al 4K, che non è un semplice ingrandimento. Il software non si limita ad allargare il video: prova a ricostruire dettagli compatibili con la scena originale. Digiarty cita anche modelli basati su tecniche Diffusion e GAN, ormai diffuse nel trattamento delle immagini generate o ricostruite. Accanto all’aumento di risoluzione ci sono il denoising, cioè la riduzione di grana e disturbi digitali, e il deblur, pensato per attenuare piccole sfocature dovute a una messa a fuoco imprecisa o al movimento della videocamera. Non vuol dire trasformare qualsiasi filmato rovinato in un video perfetto: se l’informazione di partenza non c’è, l’AI lavora per stima. Però, su clip compresse, riprese in poca luce o vecchi archivi domestici, il miglioramento può vedersi. Il programma include anche interpolazione dei fotogrammi, utile per rendere più fluide alcune scene, conversione SDR-to-HDR a 10 bit e regolazioni di luminosità, contrasto e saturazione.

File sul computer e GPU al lavoro: privacy e tempi di rendering

Uno degli aspetti centrali di Aiarty Video Enhancer è l’elaborazione in locale: i file non devono essere caricati su servizi cloud. Una scelta che può interessare chi lavora con archivi personali, materiale professionale o video riservati. Per molte famiglie, per esempio, un nastro digitalizzato con immagini private non è qualcosa da mandare online alla leggera.

Qui il lavoro resta sul computer. E c’è anche un vantaggio pratico: niente lunghi upload, niente dipendenza dalla connessione durante il rendering. La velocità, però, dipende molto dalla macchina usata. Il programma usa l’accelerazione GPU e tecnologie come TensorRT, DirectML, Apple Metal e CoreML, così da coinvolgere la potenza grafica disponibile. Secondo il produttore, il motore può arrivare a usare fino al 95% della GPU nelle fasi più pesanti. Con video lunghi o in 4K, resta comunque un’operazione impegnativa: una scheda grafica recente fa la differenza, mentre sui computer più datati i tempi possono allungarsi. La compatibilità dichiarata riguarda Windows 10, Windows 11 e macOS.

Dai modelli AI all’export: il flusso di lavoro per gli archivi video

L’uso di Aiarty Video Enhancer segue un percorso piuttosto semplice: si importa il filmato, si sceglie il modello AI, si imposta la risoluzione finale e si controlla l’anteprima prima dell’export. I modelli indicati da Digiarty sono moDetail-HQ v2, pensato per recuperare dettagli fini come pelle, capelli e vegetazione; Smooth-HQ v2, orientato a un restauro più naturale; e superVideo vHQ, dedicato a clip rumorose, degradate o girate con poca luce. Il parametro Strength Control permette di regolare la forza dell’intervento, scegliendo tra un risultato più morbido e una ricostruzione più marcata. In esportazione sono disponibili formati e codec adatti sia alla pubblicazione online sia a un successivo montaggio, tra cui HEVC/H.265.

Per chi ha molti file, conta anche l’elaborazione batch, che consente di lavorare su intere cartelle senza ripetere ogni passaggio a mano. Digiarty propone inoltre una licenza Lifetime per un massimo di tre computer, con una promozione annunciata fino all’8 giugno 2026: sconto fino al 38% e codice ANNIVERSARY per un’ulteriore riduzione di 5 euro sul prodotto singolo o 10 euro sui bundle. Un dettaglio commerciale, certo. Ma per creator, piccoli studi e utenti privati che vogliono recuperare anni di filmati, il punto resta questo: l’AI sta rendendo il restauro video più accessibile, anche fuori dagli ambienti professionali.