Samsung, sicuramente nel desktop hai anche tu una di queste 5 App: perché sono da eliminare subito

Questo fenomeno, noto come bloatware, include software duplicato, servizi poco utilizzati e app promozionali. Sebbene Samsung negli ultimi anni abbia ridotto leggermente il numero di applicazioni superflue, alcune restano inevitabilmente presenti e molti utenti esperti scelgono di disinstallarle o disattivarle subito.

Le 5 app da considerare per la rimozione

1. Samsung TV Plus – È la piattaforma di streaming gratuita con contenuti live e on-demand. Sebbene offra film e programmi senza abbonamento, il catalogo risulta spesso poco interessante e l’esperienza è appesantita dalla pubblicità. Chi già utilizza servizi come YouTube o Pluto TV può tranquillamente liberarsi di questa app.

2. Samsung Internet – Il browser proprietario di Samsung, basato su Chromium, viene spesso sostituito dagli utenti con Google Chrome, soprattutto per chi ha già sincronizzazioni tra PC, tablet e altri dispositivi. Le funzionalità aggiuntive del browser Samsung non giustificano quasi mai la doppia presenza sullo stesso telefono.

3. Samsung Global Goals – L’app mira a promuovere progetti umanitari e sostenibili tramite donazioni e visualizzazioni pubblicitarie. Nonostante le intenzioni nobili, la sua presenza immediata su uno smartphone nuovo può risultare invasiva e poco utile per chi non intende utilizzarla quotidianamente.

4. Samsung Tips – Consiste in guide e suggerimenti per l’utilizzo di One UI. Utile per i nuovi utenti, diventa superflua per chi conosce già l’interfaccia. Le notifiche continue e i contenuti talvolta obsoleti la rendono spesso una delle prime applicazioni da disattivare.

5. Samsung Notes – Se non si possiede una S-Pen, l’app è facilmente sostituibile da alternative più integrate come Google Keep, Evernote o Microsoft OneNote, che offrono sincronizzazione multipiattaforma e strumenti di collaborazione più avanzati.

Strategie per ridurre il bloatware

Molti utenti scelgono di fare una pulizia immediata dopo la configurazione iniziale dello smartphone. Quando un’app non può essere disinstallata, è possibile disattivarla, nascondendola dal drawer delle applicazioni e limitandone l’attività in background. Questo permette di liberare risorse senza compromettere la stabilità del sistema.

Samsung continua a offrire alcuni dei migliori smartphone Android sul mercato, con display OLED, connettività 5G e certificazioni contro acqua e polvere. Tuttavia, la gestione delle app preinstallate resta un tema di grande interesse per gli utenti più esperti, che puntano a ottimizzare memoria, autonomia e prestazioni.

Eliminare o disattivare queste cinque applicazioni può migliorare l’esperienza d’uso, rendendo lo smartphone più leggero e reattivo, senza rinunciare alle funzionalità principali e agli aggiornamenti di sicurezza del sistema.