Come trasformare il vecchio telefono Android in un ripetitore Wi-Fi: risolvi i problemi di copertura nelle zone senza segnale in casa

C’è un punto della casa dove il segnale sparisce, le videochiamate si bloccano e lo streaming diventa un incubo.

È una scena fin troppo comune, soprattutto in appartamenti con muri spessi o su più livelli. Di solito si pensa subito a comprare un ripetitore o passare a una rete mesh, ma esiste un’alternativa molto più semplice – e soprattutto gratuita – che molti ignorano: usare un vecchio smartphone Android come estensore Wi-Fi.

Il principio è sorprendentemente semplice. Uno smartphone Android può collegarsi alla rete Wi-Fi di casa e, contemporaneamente, crearne un’altra tramite hotspot, di fatto “rilanciando” il segnale. Non si tratta di un vero ripetitore professionale, ma nella pratica funziona abbastanza bene da rendere utilizzabili quelle stanze dove prima la connessione era instabile o inesistente.

Il vantaggio principale è evidente: non serve acquistare nulla. Basta recuperare un vecchio telefono – magari quello dimenticato in un cassetto – e tenerlo collegato alla corrente.

Come funziona davvero

Il procedimento è lineare, ma va eseguito con attenzione. Il telefono deve prima connettersi alla rete Wi-Fi domestica, come farebbe qualsiasi altro dispositivo. Una volta stabilita la connessione, si attiva la funzione hotspot, creando una seconda rete a cui potranno collegarsi altri dispositivi.

In pratica, lo smartphone diventa un ponte tra il router e la zona con segnale debole. È un sistema che sfrutta la stessa rete esistente, senza consumare dati mobili – a patto di disattivarli.

Un dettaglio spesso trascurato è proprio questo: se il telefono passa automaticamente alla rete dati, si rischia di consumare traffico e far lievitare i costi. Per evitarlo, è fondamentale disattivare completamente la connessione mobile o rimuovere la SIM.

La differenza tra un sistema che funziona e uno inutile sta tutta nella posizione. Mettere il telefono direttamente nella zona senza segnale è un errore: in quel punto la connessione è già debole.

La soluzione migliore è collocarlo a metà strada tra il router e l’area problematica. In questo modo riceve ancora un segnale stabile e riesce a estenderlo verso la zona critica. Spesso serve qualche tentativo per trovare il punto ideale, ma una volta individuato il miglior compromesso, la copertura migliora in modo evidente.

È importante chiarire un aspetto: questo metodo non aumenta la velocità della connessione. Anzi, è possibile che si registri una lieve perdita di prestazioni rispetto alla rete principale.

Tuttavia, per attività quotidiane come navigare, lavorare online o guardare contenuti in streaming, la qualità resta più che sufficiente. Il vero beneficio è la stabilità, non la velocità pura.

Chi cerca prestazioni elevate, magari per gaming o lavoro intensivo, dovrà comunque orientarsi verso soluzioni più avanzate come ripetitori dedicati o sistemi mesh.

Una soluzione intelligente, ma non definitiva

Utilizzare un vecchio smartphone come ripetitore Wi-Fi è una soluzione ingegnosa, perfetta per risolvere problemi immediati senza spendere nulla. Non sostituisce un’infrastruttura di rete completa, ma può fare la differenza in molte situazioni quotidiane.

E in un momento in cui le case sono sempre più piene di dispositivi connessi, trovare soluzioni rapide e a costo zero non è solo utile, ma spesso necessario. A volte, la tecnologia che serve è già lì, dimenticata in un cassetto.