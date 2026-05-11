Come velocizzare un hard disk lento: guida semplice e completa

Come fare a velocizzare un hard disk lento: scopriamo un modo semplice per riuscirci ed evitare troppi rallentamenti.

Collegare un drive esterno di nuova generazione e assistere a un crollo improvviso delle prestazioni non è un’anomalia isolata, ma un fenomeno sempre più diffuso nell’era dell’archiviazione a stato solido. L’utente medio lo interpreta come un malfunzionamento, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una conseguenza diretta delle scelte tecnologiche adottate dall’industria hardware e delle modalità operative del sistema operativo.

Nei primi istanti di copia, le velocità possono superare i 500 megabyte al secondo, restituendo l’illusione di un dispositivo estremamente performante. Poi, senza preavviso, la curva si abbassa drasticamente fino a stabilizzarsi su valori anche inferiori ai 20 megabyte al secondo. Il sistema rallenta, la risposta diventa intermittente e la gestione delle risorse segnala un utilizzo del disco al 100 per cento. È qui che emerge il vero limite nascosto dietro le specifiche di marketing.

Il ruolo della cache e i limiti delle memorie QLC

Alla base del problema c’è la diffusione massiccia delle memorie QLC, progettate per offrire maggiore capacità a costi contenuti. Questa tecnologia, tuttavia, presenta un limite strutturale nella velocità di scrittura continua. Per compensare questa debolezza, i produttori integrano una porzione di memoria SLC cache, estremamente veloce ma di dimensioni ridotte.

Finché i dati transitano all’interno di questa cache, le prestazioni risultano elevate. Il problema si manifesta nel momento in cui la cache si satura. Da quel punto in avanti, il sistema è costretto a scrivere direttamente sulle celle QLC, molto più lente. Il risultato è un crollo netto delle prestazioni che può portare un SSD moderno a comportarsi peggio di un vecchio disco meccanico.

Una possibile mitigazione passa attraverso le impostazioni di sistema. Disabilitare lo svuotamento della cache in scrittura nelle proprietà del dispositivo consente, in alcuni casi, di stabilizzare i flussi di dati durante trasferimenti particolarmente pesanti. Non è una soluzione definitiva, ma può ridurre l’impatto del collo di bottiglia.

File piccoli, antivirus e carico sul sistema

Un altro fattore determinante riguarda la tipologia dei file trasferiti. Spostare un archivio composto da migliaia di elementi di piccole dimensioni attiva meccanismi molto più complessi rispetto alla copia di un singolo file di grandi dimensioni. In questi scenari entra in gioco l’antivirus integrato di Windows, che analizza ogni file in tempo reale.

Questo processo introduce un rallentamento significativo. Il sistema deve aprire, verificare e chiudere ogni singolo elemento, aumentando il carico su CPU e disco. La conseguenza è una riduzione drastica della velocità di trasferimento.

Per operazioni su dati sicuri, come backup personali, è possibile intervenire temporaneamente inserendo le cartelle interessate tra le esclusioni dell’antivirus. In questo modo si elimina un passaggio intermedio che rallenta il flusso dei dati, consentendo al dispositivo di esprimere prestazioni più coerenti.

Il nodo spesso sottovalutato: cavi e porte

Non tutti i colli di bottiglia sono interni al disco. L’infrastruttura di collegamento gioca un ruolo decisivo. L’adozione diffusa dello standard USB-C ha generato una falsa percezione di uniformità. In realtà, molti cavi sono progettati esclusivamente per la ricarica e supportano solo il protocollo USB 2.0.

Questo significa che, anche utilizzando un SSD di fascia alta, la velocità reale può essere limitata a circa 40 megabyte al secondo. Verificare che il cavo supporti standard da 10 Gbps o superiori è un passaggio essenziale.

Anche le porte del computer possono influire. Le connessioni frontali dei case desktop spesso utilizzano cablaggi interni meno efficienti, con una dispersione del segnale che costringe il sistema a ridurre la velocità per evitare errori. Collegare il dispositivo direttamente alle porte posteriori della scheda madre garantisce una trasmissione più stabile.

Il sistema di copia integrato in Windows mostra limiti evidenti nella gestione dei trasferimenti complessi. In presenza di errori, come file bloccati o danneggiati, l’intero processo può fermarsi in attesa di un intervento manuale.

Soluzioni di terze parti come TeraCopy e FastCopy offrono un approccio più efficiente. Il primo privilegia l’affidabilità, verificando automaticamente l’integrità dei dati e isolando eventuali problemi senza interrompere il flusso principale. Il secondo punta sulle prestazioni pure, utilizzando buffer di memoria ampi e bypassando molte delle limitazioni del sistema operativo.

Altri fattori nascosti dietro i rallentamenti

Esistono poi cause meno evidenti ma altrettanto rilevanti. Il surriscaldamento dei moduli NVMe può attivare meccanismi di protezione che riducono drasticamente la velocità. L’indicizzazione automatica di Windows, avviata quando si collega un nuovo drive, consuma risorse in background senza che l’utente ne sia consapevole.

Inoltre, molti box esterni economici non supportano il protocollo UASP, costringendo il sistema a gestire i dati in modo sequenziale e penalizzando soprattutto i file di piccole dimensioni. Infine, eventuali errori sul disco o un’eccessiva attività in background possono contribuire a saturare le risorse disponibili.

Oltre il marketing: scegliere consapevolmente

La percezione di velocità nell’archiviazione moderna è spesso distorta da strategie commerciali che enfatizzano i picchi prestazionali senza chiarire il comportamento reale nel tempo. Le unità con memoria TLC o dotate di cache DRAM dedicata offrono una maggiore stabilità nelle scritture prolungate, a fronte di un costo superiore.

Comprendere queste dinamiche significa evitare diagnosi errate e intervenire in modo mirato. Il rallentamento improvviso non è quasi mai un difetto, ma il risultato di un equilibrio complesso tra hardware, software e condizioni operative. Ed è proprio in questo equilibrio che si gioca la differenza tra un trasferimento fluido e ore trascorse a osservare una barra immobile.