Xiaomi apre OmniVoice: l’AI che clona le voci e parla centinaia di lingue

Xiaomi ha aperto OmniVoice, un nuovo modello AI per la sintesi vocale capace di generare voci realistiche in centinaia di lingue.

Non si tratta di una semplice funzione per leggere testi ad alta voce, ma di un sistema pensato per creare, adattare e clonare voci con un livello di flessibilità molto più ampio rispetto agli strumenti tradizionali. Il progetto arriva dall’AI Lab dell’azienda e punta soprattutto su una caratteristica: rendere la voce sintetica più accessibile anche fuori dalle lingue più diffuse.

Il dato più interessante riguarda proprio la copertura linguistica. OmniVoice è stato progettato per funzionare con oltre 600 lingue, comprese quelle che hanno pochi dati audio disponibili online. È un passaggio importante perché molti sistemi di sintesi vocale funzionano bene in inglese, cinese o altre lingue molto presenti nei dataset, ma faticano quando devono gestire idiomi regionali, minoritari o meno rappresentati.

Perché l’open source pesa davvero

La scelta di rendere OmniVoice open source cambia il peso del progetto. Non significa soltanto pubblicare una demo o mostrare una tecnologia in laboratorio, ma permettere a sviluppatori, ricercatori e aziende di studiare il modello, adattarlo e integrarlo in nuovi servizi. Questo può favorire applicazioni per audiolibri, assistenti vocali, videogiochi, strumenti per l’accessibilità, traduzione parlata e contenuti multilingua.

Secondo la documentazione tecnica, il modello punta a ottenere buoni risultati anche quando i dati disponibili sono pochi. Questo aspetto è particolarmente utile per le lingue con poche risorse, dove raccogliere migliaia di ore di registrazioni pulite è difficile e costoso. Se la qualità promessa verrà confermata nell’uso reale, OmniVoice potrebbe abbassare la soglia d’ingresso per molti progetti vocali finora riservati a grandi piattaforme commerciali.

Voci personalizzate e sintesi più veloce

OmniVoice permette anche di creare voci su misura partendo da caratteristiche come età, tono, accento, stile e modo di parlare. La parte più delicata è il voice cloning, cioè la possibilità di riprodurre una voce a partire da un campione audio. È una funzione potente, utile in ambiti legittimi come doppiaggio, assistenza e produzione di contenuti, ma richiede regole chiare per evitare abusi.

Il modello promette inoltre prestazioni elevate sul fronte della velocità. Xiaomi parla di generazione audio molto più rapida del tempo reale e di una struttura semplificata basata su un’architettura Transformer bidirezionale. Tradotto in termini pratici, significa che sintesi vocale e personalizzazione potrebbero diventare più rapide da integrare in app, servizi cloud o strumenti professionali, senza dover dipendere sempre da piattaforme chiuse.

La voce AI resta un terreno sensibile

La parte più interessante è anche quella che richiede più attenzione. Una tecnologia capace di imitare voci, accenti e stili di parlato può migliorare servizi digitali, inclusione linguistica e accessibilità, ma può anche essere usata per creare audio ingannevoli. Per questo modelli come OmniVoice andrebbero accompagnati da watermark, consenso esplicito, controlli sull’identità vocale e strumenti per riconoscere contenuti sintetici.

OmniVoice mostra quanto la corsa all’AI non riguardi più soltanto chatbot e immagini generate, ma anche il modo in cui computer e app parlano con le persone. Xiaomi entra in un campo affollato, ma lo fa con un progetto aperto e molto ambizioso. Il valore reale si misurerà con prove indipendenti, qualità nelle lingue meno diffuse e capacità di evitare usi scorretti, perché la voce sintetica può essere uno strumento utile solo se resta riconoscibile, controllabile e usato con responsabilità.