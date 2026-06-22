Crollo dei prezzi da Eurospin: la Smart TV 4K LG al minimo storico, da non farsela scappare

Chi sta pensando di cambiare televisore potrebbe aver trovato una delle occasioni più interessanti dell’estate. Nei punti vendita Eurospin e attraverso il servizio dedicato agli acquisti online, è infatti disponibile una Smart TV LG da 55 pollici a un prezzo che sta attirando l’attenzione di molti consumatori: appena 329,99 euro per un modello 4K UHD firmato da uno dei marchi più conosciuti del settore.

In un periodo in cui i prezzi dell’elettronica continuano a oscillare e i modelli di grandi dimensioni superano spesso i 500 o 600 euro, vedere una televisione LG da 55 pollici proposta a poco più di 300 euro rappresenta una novità che difficilmente passa inosservata.

Il modello in promozione è la LG 55UR781C0LK, una Smart TV con schermo da 55 pollici, pari a circa 140 centimetri di diagonale. Si tratta di una dimensione che negli ultimi anni è diventata una delle più richieste dagli utenti, soprattutto per chi desidera trasformare il soggiorno in una piccola sala cinema domestica.

La televisione offre una risoluzione 4K Ultra HD da 3840 x 2160 pixel, quattro volte superiore rispetto al classico Full HD. Questo significa immagini più dettagliate, maggiore definizione e una resa particolarmente efficace durante la visione di film, serie TV, eventi sportivi e videogiochi.

A contribuire alla qualità visiva c’è anche la tecnologia di retroilluminazione Direct LED, progettata per distribuire la luce in modo uniforme sull’intera superficie dello schermo.

Streaming, app e connessioni senza limiti

Uno degli aspetti che rende interessante questa offerta è la presenza delle funzionalità Smart TV integrate. Non si tratta quindi di un semplice televisore tradizionale, ma di un dispositivo in grado di collegarsi direttamente a Internet e accedere alle principali piattaforme di streaming.

Grazie alla connessione Wi-Fi e alla porta Ethernet LAN, è possibile navigare online, guardare contenuti on demand e utilizzare applicazioni dedicate all’intrattenimento senza dover acquistare dispositivi esterni.

Anche sul fronte delle connessioni fisiche la dotazione appare completa. La TV dispone infatti di tre ingressi HDMI, utili per collegare console, decoder o lettori multimediali, oltre a due porte USB che consentono di riprodurre contenuti archiviati su chiavette e hard disk esterni.

La vera notizia resta però il costo. A 329,99 euro, questa Smart TV LG entra in una fascia di prezzo che normalmente viene occupata da marchi meno conosciuti o da modelli con caratteristiche inferiori.

Negli ultimi mesi i televisori 4K da 55 pollici hanno registrato prezzi medi ben più elevati, soprattutto quando portano la firma di aziende storiche del settore. Per questo motivo molti osservatori del mercato stanno considerando l’iniziativa di Eurospin come una delle offerte tecnologiche più aggressive del momento.

Naturalmente non si tratta di un modello premium destinato agli appassionati più esigenti, ma per la maggior parte degli utenti rappresenta una soluzione equilibrata tra dimensioni, qualità dell’immagine e prezzo.

Disponibile anche con il servizio “Clicca e ritira”

Un altro dettaglio apprezzato riguarda la possibilità di utilizzare il servizio “Clicca e ritira”, disponibile gratuitamente. In pratica il cliente può verificare la disponibilità del prodotto e ritirarlo presso il punto vendita aderente senza costi aggiuntivi.

La TV viene proposta nel classico colore nero e misura circa 123,5 centimetri di larghezza, dimensioni che la rendono adatta alla maggior parte dei soggiorni moderni.

In un mercato dove l’elettronica di consumo continua a registrare rincari e dove trovare prodotti di marca a prezzi contenuti è sempre più difficile, offerte come questa tendono a durare poco. Chi era già intenzionato a sostituire il vecchio televisore potrebbe quindi considerare questa promozione come una delle opportunità più interessanti da tenere d’occhio nelle prossime settimane.