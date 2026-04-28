Crypto, perché i trader stanno puntando su Solana: cosa sta per succedere

Il mercato delle criptovalute si muove di nuovo su un terreno instabile ma carico di aspettative, e tra i protagonisti di questa fase c’è Solana (SOL).

Dopo un avvio di settimana positivo per l’intero comparto – con Bitcoin sopra i 79.000 dollari e Ethereum vicino ai 2.400 – anche Solana ha mostrato segnali di vitalità, pur con qualche esitazione nelle ultime ore. Il prezzo ha sfiorato gli 88 dollari prima di arretrare intorno agli 85, lasciando aperta una partita ancora tutta da giocare tra compratori e venditori.

A sostenere il rinnovato interesse su Solana non è solo il contesto generale favorevole, ma soprattutto una combinazione di fattori che riguarda sia gli investitori istituzionali sia quelli retail.

Negli ultimi giorni si è registrato un ritorno degli afflussi nei prodotti finanziari legati a SOL, dopo una fase di rallentamento. Questo elemento è spesso interpretato come un segnale di fiducia da parte dei grandi operatori, che tendono a muoversi con anticipo rispetto al mercato.

Parallelamente cresce anche l’attività nel mercato dei derivati. L’open interest sui futures legati a Solana è aumentato, indicando un accumulo di posizioni e una maggiore partecipazione dei trader. A rafforzare il quadro c’è il funding rate positivo: in pratica, chi punta al rialzo è disposto a pagare un premio pur di mantenere le proprie posizioni aperte.

Questo doppio movimento – istituzionale e retail – crea spesso le condizioni per una fase di espansione dei prezzi, anche se non garantisce automaticamente un rally sostenuto.

Analisi tecnica: il nodo dei 91 dollari

Dal punto di vista grafico, Solana si trova in una zona delicata. Gli indicatori di momentum mostrano segnali incoraggianti: l’RSI è tornato sopra la linea mediana e il MACD è entrato in territorio positivo, suggerendo una pressione d’acquisto crescente.

Tuttavia, il mercato si scontra con un livello chiave: l’area tra 89 e 91 dollari, che negli ultimi giorni ha respinto più volte i tentativi di salita. Una rottura convincente di questa fascia potrebbe aprire la strada a un movimento verso i 100 dollari, livello che ha un forte valore simbolico oltre che tecnico.

Un altro passaggio decisivo riguarda la media mobile a 50 giorni, posizionata intorno agli 87 dollari. Finché il prezzo resta sotto questa soglia, il quadro resta incerto; una chiusura sopra potrebbe invece rafforzare lo scenario rialzista.

La soglia dei 100 dollari non è solo un target tecnico, ma rappresenta un vero e proprio livello psicologico per il mercato. Superarlo significherebbe riaccendere l’entusiasmo degli investitori e attirare nuovi capitali, innescando potenzialmente un effetto a catena.

Allo stesso tempo, i rischi restano concreti. Un ritorno di avversione al rischio nel mercato crypto – ad esempio in caso di correzioni su Bitcoin o Ethereum – potrebbe rapidamente invertire il sentiment. Inoltre, un fallimento nel superare le resistenze attuali potrebbe riportare Solana verso livelli di supporto più bassi, intorno agli 85 dollari o poco sotto.

Uno scenario aperto

Le previsioni più ampie indicano che Solana potrebbe muoversi nel 2026 in un range molto più ampio, con stime medie oltre i 100 dollari e potenziali picchi ancora più alti in caso di mercato favorevole.

Nel breve termine, però, tutto si gioca su pochi livelli chiave e su un equilibrio fragile tra entusiasmo e cautela. Il mercato sembra pronto a muoversi, ma non ha ancora deciso in quale direzione farlo davvero.

E proprio in questa incertezza si concentra oggi l’interesse dei trader: non tanto sulla certezza di un rialzo, quanto sulla possibilità che qualcosa stia per cambiare – improvvisamente – nel comportamento di Solana.