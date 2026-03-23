"Dead Hand", come funziona il sistema nucleare della Russia in grado di distruggere il mondo in pochi secondi

Esiste un sistema nucleare da parte della Russia in grado di distruggere il mondo in pochissimi secondi: di cosa si tratta.

Non serve nessuno davanti a una console. Nessuna mano che esita, nessun ordine gridato all’ultimo secondo. L’idea alla base del sistema Dead Hand è proprio questa: eliminare l’ultimo passaggio umano quando non c’è più tempo, o quando non c’è più nessuno. Durante la Guerra Fredda, mentre Stati Uniti e Unione Sovietica vivevano sospesi su un equilibrio fragile, Mosca sviluppò un meccanismo che oggi continua a far discutere per un motivo semplice: funziona anche nel silenzio totale.

Un sistema che si attiva quando tutto è già successo

Dead Hand, conosciuto anche come “Perimeter”, non è stato pensato per decidere se attaccare. Questo è il primo equivoco. Il sistema non sceglie, verifica. Controlla segnali fisici, non intenzioni. Onde sismiche compatibili con esplosioni nucleari, livelli di radiazioni, variazioni improvvise nell’atmosfera. Allo stesso tempo monitora un altro elemento, ancora più semplice: se qualcuno risponde.

Se le linee di comando sono attive, il sistema resta in attesa. Se invece tutto si spegne, se i canali ufficiali non danno più segnali, allora cambia stato. Non succede in un attimo, c’è una sequenza, una sorta di conto alla rovescia implicito. Ma il punto resta lo stesso: quando la catena di comando scompare, il sistema può prendere il controllo e trasmettere l’ordine di lancio ai missili ancora operativi.

Non è un automatismo cieco come spesso viene raccontato. Non basta un errore o un singolo dato anomalo. Però non è neanche un sistema che richiede l’ultimo “ok” umano. Sta esattamente nel mezzo, ed è questo che lo rende difficile da inquadrare.

La logica dietro a questo strumento: evitare il primo colpo

Per capire perché esiste bisogna tornare a quella tensione costante degli anni Ottanta. Il rischio non era solo essere attaccati, ma che qualcuno decidesse di anticipare l’altro per paura. Dead Hand nasce per togliere questa tentazione. Se sai che, anche eliminando completamente il comando avversario, la risposta arriverà comunque, allora l’idea di colpire per primi perde senso.

È una logica fredda, quasi matematica. La sicurezza non viene dal controllo, ma dalla certezza della reazione. Un sistema progettato per funzionare proprio quando tutto il resto ha fallito. E infatti non era pensato per essere sempre attivo. In teoria viene acceso solo in condizioni di allerta estrema. In pratica, capire quando e come venga realmente utilizzato oggi è quasi impossibile.

Cosa significa oggi, fuori dai bunker

La domanda che resta è semplice: esiste ancora? Le risposte non sono mai definitive, ma la maggior parte degli analisti concorda su un punto. Una versione aggiornata del sistema è ancora operativa. Probabilmente più moderna, più filtrata, forse meno automatica di quanto si immagini, ma non scomparsa.

E qui la distanza dalla vita quotidiana si riduce. Non perché il sistema stia per attivarsi, ma perché la sua sola presenza cambia il modo in cui gli Stati si muovono. Ogni crisi internazionale, ogni tensione tra potenze nucleari, si muove dentro questo perimetro invisibile. Non è solo politica, è anche architettura militare costruita decenni fa e mai davvero smantellata.

Quando si parla di escalation, di limiti da non superare, di telefonate tra leader che arrivano a notte fonda, sullo sfondo c’è anche questo. Un sistema che non si vede, che non compare nei comunicati ufficiali, ma che esiste proprio per intervenire quando il dialogo è già finito.

E forse il punto più difficile da accettare è proprio questo. Non è una macchina che decide, ma nemmeno una che può essere fermata facilmente all’ultimo secondo. Sta in quella zona grigia dove la tecnologia prende il posto dell’assenza umana. E continua a restarci, silenziosa, progettata per un momento che tutti sperano di non vedere mai.