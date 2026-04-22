Dimenticate Elon Musk: ecco il Re da 43 miliardi che possiede la rete. 17.000 proprietà e 38 jet per dominare ogni singolo bit

Siamo abituati a pensare che il potere tecnologico risieda nel codice, negli algoritmi o nei satelliti in orbita bassa di Starlink.

Ma c’è un uomo nel Sud-est asiatico che sta dimostrando che il controllo del futuro passa ancora per un concetto molto antico: il possesso fisico della terra e dei cieli.

Maha Vajiralongkorn, salito al trono come Rama X, non è solo il monarca più ricco del mondo con un patrimonio di 43 miliardi di dollari, ma è l’architetto di un sistema di potere dove l’hardware e il territorio sono un’unica cosa.

Il “Monopoly” delle infrastrutture digitali

Molti analisti si limitano a guardare le 17.000 proprietà immobiliari di Rama X come un immenso tesoro immobiliare.

Per un osservatore tech, però, quei numeri raccontano un’altra storia. Possedere migliaia di edifici e terreni nei punti strategici di Bangkok significa detenere il controllo fisico della “last mile connectivity”.

Ogni volta che una telco deve posare fibra ottica o installare una cella 5G ad alta densità, deve fare i conti con chi possiede il suolo.

In Thailandia, la rete non è un’entità astratta: poggia su terreni della Corona. Questo trasforma il Re nel “proprietario del gateway“: un firewall fisico che decide dove e come si espande il sistema nervoso digitale del Paese.

I bit, in questo caso, non corrono nel vuoto, ma attraversano proprietà reali che rendono il monarca il partner obbligato di ogni colosso delle telecomunicazioni.

38 jet come nodi di comando mobili

E poi c’è la flotta. Spesso descritta come un eccesso di sfarzo (con tanto di interni decorati in oro), la schiera di 38 jet privati (tra cui Boeing e Airbus personalizzati) rappresenta in realtà una rete di Mobile Command Centers.

In un’era di minacce cyber e instabilità geopolitica, questi aerei garantiscono una ridondanza di comunicazione totale. Equipaggiati con i più sofisticati sistemi di comunicazione satellitare criptata, i jet permettono al sovrano di gestire flussi di dati e decisioni finanziarie ad alta quota, fuori dalla portata delle infrastrutture terrestri vulnerabili.

Mentre i CEO della Silicon Valley dipendono dai data center altrui, Rama X vola letteralmente sopra la rete, muovendosi tra hub volanti che garantiscono una latenza minima e una sicurezza massima per i suoi affari globali.

Perché Rama X batte i Big Tech

Il paradosso è che, mentre le Big Tech cercano di “smaterializzare” tutto tramite il Cloud, Rama X ha fatto l’opposto: ha materializzato il potere digitale.

Controllando i settori energetici e le principali banche del Paese (come la Siam Commercial Bank, leader nel Fintech asiatico), il Re ha creato un ecosistema in cui il flusso di denaro e il flusso di dati si incrociano sempre sui suoi asset.

Non è solo ricchezza; è un modello di sovranità tecnologica centralizzata. Rama X ci ricorda che puoi anche possedere il software più avanzato del mondo, ma se qualcuno possiede il terreno sotto i tuoi server e il cielo sopra la tua testa, quel qualcuno possiede anche i tuoi bit.

Dimenticate la disruption della Silicon Valley: il vero “dominus” del nuovo millennio è chi ha saputo fondere il possesso millenario con l’architettura digitale del domani.