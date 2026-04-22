WhatsApp Plus in arrivo: cosa cambia davvero con l’abbonamento e cosa resta gratis

Si torna a parlare di WhatsApp a pagamento, ma la realtà è diversa da come sembra: l’app resta gratuita, mentre si prepara un abbonamento opzionale con funzioni extra.

Negli ultimi giorni sono emerse nuove informazioni su WhatsApp Plus, un piano premium che Meta starebbe testando per aggiungere funzionalità aggiuntive senza modificare l’esperienza base dell’app. Il punto più importante è uno: chat, chiamate e messaggi resteranno gratuiti per tutti, esattamente come oggi.

L’abbonamento, quindi, non sostituisce WhatsApp ma si affianca alla versione gratuita, introducendo una serie di opzioni pensate per chi usa l’app in modo più intensivo o vuole personalizzarla di più.

Cosa include WhatsApp Plus

Le informazioni attuali parlano di un pacchetto concentrato soprattutto sulla personalizzazione e sulla gestione delle conversazioni. Tra le novità più evidenti ci sono nuovi temi, icone alternative e combinazioni di colori che permettono di modificare l’aspetto dell’app in modo più profondo rispetto a oggi.

Un altro cambiamento concreto riguarda le chat: con il piano premium si potrebbe arrivare fino a 20 conversazioni fissate in alto, contro il limite attuale di tre. È una funzione semplice, ma molto utile per chi gestisce molte chat ogni giorno.

Non mancano poi contenuti esclusivi come suonerie, sticker e notifiche personalizzate, pensati più per l’esperienza d’uso che per cambiare davvero il funzionamento dell’app.

Quanto potrebbe costare

Al momento non esiste un prezzo ufficiale confermato, ma nelle prime versioni di test si parla di una cifra intorno ai 2,49 euro al mese per il mercato europeo. Si tratta comunque di un’indicazione preliminare, destinata a cambiare prima di un eventuale lancio globale.

Come per altri servizi digitali, l’abbonamento sarebbe completamente opzionale e disattivabile in qualsiasi momento, senza impatti sull’uso base dell’app.

Cosa cambia davvero per chi usa WhatsApp

Per la maggior parte degli utenti, nel breve periodo cambierà poco. L’esperienza principale: messaggi, chiamate e gruppi resta invariata. Il modello che si sta delineando è piuttosto quello di un servizio freemium, dove chi vuole può pagare per avere qualcosa in più, mentre gli altri continuano a usare l’app senza costi.

La vera novità è nella strategia di Meta: trasformare WhatsApp in una piattaforma con più livelli di utilizzo, senza però toccare la base gratuita. È un equilibrio delicato, perché il successo dell’app si basa proprio sulla sua semplicità e accessibilità.

Un cambiamento da osservare con attenzione

WhatsApp Plus è ancora in fase di test e non ha una data di lancio ufficiale. Tuttavia, segna una direzione chiara: anche le app più diffuse stanno cercando nuovi modelli di monetizzazione senza perdere utenti.

Per chi usa WhatsApp ogni giorno, il cambiamento non sarà immediato, ma il modo in cui verranno gestite queste funzioni extra dirà molto su come evolverà una delle app più utilizzate al mondo nei prossimi anni.