Facebook down, non funziona: cosa sta succedendo a Meta

Da diverse ore un silenzio digitale insolito avvolge milioni di utenti in Italia e nel mondo.

Le piattaforme del gruppo Meta, con Facebook in testa, hanno smesso di rispondere correttamente alle sollecitazioni dei browser e delle applicazioni mobili. Non si tratta di un semplice rallentamento, ma di un’interruzione strutturale che ha colpito l’infrastruttura guidata da Mark Zuckerberg, lasciando le bacheche ferme all’ultimo aggiornamento disponibile prima del blackout tecnico.

Le segnalazioni sono iniziate a piovere sui siti di monitoraggio come DownDetector con una curva di crescita quasi verticale. Gli utenti descrivono un’esperienza frustrante: sessioni che scadono improvvisamente, l’impossibilità di effettuare il login e messaggi di errore generici che invitano a riprovare più tardi. Il cuore del problema sembra risiedere nei server di autenticazione, quei guardiani digitali che dovrebbero riconoscere le nostre credenziali e aprirci le porte del social network, ma che al momento sembrano aver smarrito le chiavi di accesso.

Facebook non funziona: cosa sta accadendo

Mentre i tecnici di Menlo Park lavorano freneticamente dietro le quinte, il traffico web si è riversato prepotentemente su altre piattaforme, trasformando X (ex Twitter) e Telegram in uffici relazioni con il pubblico improvvisati. È interessante notare come, in questi frangenti, riemerga prepotente l’abitudine tutta analogica di verificare il guasto bussando alla porta del vicino, solo che oggi il “vicino” è un hashtag di tendenza. Curiosamente, proprio mentre Facebook boccheggiava, a Londra si registrava un picco di vendite di vecchi quotidiani cartacei nelle edicole di Paddington, un dettaglio laterale che racconta quanto l’improvviso vuoto digitale possa spingere, anche solo per un riflesso condizionato, verso supporti fisici dimenticati.

Non è la prima volta che Meta affronta crisi di questa portata, ma ogni stop riaccende il dibattito sulla fragilità di un ecosistema così centralizzato. L’architettura che regge i nostri contatti sociali è un gigante dai piedi d’argilla, dove un singolo errore di configurazione nei protocolli BGP (Border Gateway Protocol) o una modifica maldestra ai DNS può oscurare interi continenti digitali in pochi secondi. Forse dovremmo iniziare a guardare a questi down non come a incidenti di percorso, ma come a necessari momenti di “decongestionamento forzato”, quasi fossero dei glitch biologici in un organismo che non sa più come riposare. È un’intuizione che stride con la logica del profitto e della reperibilità costante, ma il silenzio forzato di queste ore obbliga a un esercizio di presenza che nessun algoritmo saprebbe pianificare.

La situazione rimane in evoluzione. Le prime comunicazioni ufficiali, seppur scarne, confermano che il team tecnico è a conoscenza del disservizio e sta operando per il ripristino. Non ci sono ancora tempi certi per la piena ripartenza, ma la velocità di propagazione del guasto suggerisce una criticità interna ai data center principali. Chi cerca di resettare la propria password in questo momento farebbe meglio a desistere: il problema non è nel dispositivo dell’utente, ma nell’invisibile infrastruttura che collega i cavi sottomarini alle interfacce colorate che consultiamo compulsivamente ogni giorno. L’attesa continua, mentre le bacheche restano bianche, come fogli in attesa di un inchiostro che, per ora, non vuole scorrere.