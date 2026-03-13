Disney+ copia il modello TikTok: arriva il feed verticale che cambia il modo di scegliere film e serie

Scorrere video brevi con il pollice è diventato un gesto automatico, e ora anche Disney+ prova a inserirsi in quell’abitudine quotidiana.

La piattaforma di streaming ha introdotto una nuova funzione chiamata Verts, un feed di video verticali pensato per far scoprire film e serie in modo rapido, quasi istintivo. L’idea è semplice: invece di passare minuti a cercare tra categorie e menu, si scorre una sequenza di clip brevi finché qualcosa cattura l’attenzione.

È un cambiamento che dice molto su come stanno evolvendo le piattaforme di streaming. Non si tratta più solo di avere un grande catalogo, ma di trovare il modo più veloce per far emergere un contenuto in mezzo a centinaia di titoli. Ed è proprio qui che entra in gioco la logica dei video verticali, ormai familiare a chi passa tempo su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts.

Il nuovo feed Verts dentro l’app Disney+

La nuova funzione compare come un’icona nella barra di navigazione dell’app mobile di Disney+. Una volta aperta, si entra in un flusso continuo di clip verticali: scene di film, momenti chiave delle serie, piccole anteprime che scorrono una dopo l’altra.

Non c’è bisogno di cercare titoli o navigare tra le sezioni. Basta scorrere. Se una scena incuriosisce, è possibile aprire subito il contenuto completo sulla piattaforma. In alternativa si può salvare il titolo nella propria Watchlist per guardarlo in seguito.

È una dinamica che punta molto sull’immediatezza. L’utente non deve più decidere cosa vedere prima di entrare nella piattaforma. L’idea è lasciare che siano le clip a suggerire qualcosa, quasi per caso.

Un sistema che impara dai gusti dello spettatore

Il feed non è casuale. Come accade su molte piattaforme digitali, anche Verts utilizza un sistema di raccomandazioni personalizzate. Le clip proposte cambiano nel tempo in base a ciò che l’utente guarda sulla piattaforma.

Chi segue soprattutto film d’animazione vedrà più contenuti legati a quel mondo. Chi invece guarda serie live action o produzioni Marvel potrebbe trovare clip molto diverse. Con il passare dei giorni il feed tende ad adattarsi sempre di più alle abitudini di visione.

È lo stesso meccanismo che ha reso i social così coinvolgenti: ogni scorrimento promette qualcosa di interessante, spesso calibrato sui gusti personali.

Lo streaming guarda sempre più ai social

Disney non è la prima piattaforma a muoversi in questa direzione. Anche Netflix ha già sperimentato un feed di video brevi che ricorda il funzionamento di TikTok. L’obiettivo è chiaro: rendere la scoperta dei contenuti più veloce e più naturale sugli smartphone.

Lo streaming, nato per essere guardato soprattutto sulla televisione di casa, sta lentamente cambiando forma. Sempre più utenti aprono queste app sul telefono mentre sono in viaggio, in pausa o semplicemente sul divano con lo smartphone in mano.

In quel contesto i menu tradizionali funzionano meno. Le persone preferiscono qualcosa che scorra da solo, che mostri immagini e momenti interessanti senza chiedere troppe decisioni.

Un esperimento che potrebbe evolvere

Per ora Verts mostra principalmente scene tratte dal catalogo già presente su Disney+. Piccoli frammenti di film e serie che servono a incuriosire lo spettatore.

Ma la stessa Disney lascia intendere che il formato potrebbe crescere. In futuro potrebbero arrivare contenuti pensati direttamente per questo tipo di feed: clip create per le community di fan, momenti dietro le quinte, oppure nuovi modi di raccontare le storie in formato breve.

È ancora presto per capire se diventerà una funzione centrale dell’app o solo un esperimento. Però il segnale è chiaro: anche le grandi piattaforme di streaming stanno cercando di adattarsi a un’abitudine ormai diffusa. Quella di scorrere video uno dopo l’altro, spesso senza nemmeno sapere cosa si stia cercando davvero.